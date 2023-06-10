В павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ в праздники подготовили световые шоу и викторины

13 июля павильон закроют на техническое обслуживание

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Павильон "Макет Москвы" на ВДНХ подготовил для гостей в праздничные дни викторины и светотехнические шоу. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"В выходные дни, 10, 11 и 12 июня, павильон "Макет Москвы", расположенный на Сиреневой аллее ВДНХ, будет открыт с 10:00 до 20:00. Каждые полчаса здесь будут транслироваться светотехнические шоу и проводиться интерактивные викторины. 13 июля павильон закроют на техническое обслуживание", - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин, макет представляет собой точную копию центральной части столицы. Здесь можно увидеть тысячи городских объектов в масштабе 1:400. Все здания выполнены из тонкого полистирола, а такие детали, как купола и скульптуры, изготовлены с помощью технологии 3D-моделирования. Благодаря интерактивной системе освещения вечерний город оживает.

Работа над архитектурным макетом центра города началась в 2012 году по поручению Сергея Собянина. В павильоне побывали уже более 1,5 млн человек.

Посещение павильона и все его услуги бесплатные. Получить подробную информацию о нем, посмотреть расписание светотехнических шоу, записаться на экскурсии можно на сайте и через мобильное приложение "Макет Москвы".