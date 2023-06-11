Шоу "Грифон" об истории Севастополя впервые показали для воспитанников "Артека"

Постановка сделана в жанре site-specific, сюжет развивается именно в том месте, где происходили события

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 июня. /ТАСС/. Юбилейный пятый сезон мультимедийного спектакля "Грифон" об истории Севастополя стартовал в музее-заповеднике "Херсонес Таврический". В этом году спектакль впервые посетят несколько тысяч воспитанников детского лагеря "Артек", сообщила ТАСС принимающий режиссер постановки Наталья Слепченко.

"Грифон - это визитная карточка Херсонеса. Пятый сезон мы открыли тем, что наш спектакль начали смотреть артековцы. Мы провели серию показов для "Артека", дети очень искренне и эмоционально воспринимали эту историю", - сказала Слепченко.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе фонда "Моя история", показ стал возможным благодаря открытию детского центра "Корсунь" - первой части масштабного проекта историко-археологического парка "Херсонес Таврический". Теперь просмотр спектакля входит в программу посещения Херсонеса детьми.

В подлинных декорациях древнего города с использованием мультимедийных технологий и световых спецэффектов зрители увидели исторические сюжеты о скифских набегах, крещении Руси, а также сцены различных войн, в которых показан героизм севастопольцев, не сдавших город ни в XIX, ни в XX веках.

Слепченко добавила, что постановка сделана в жанре site-specific, специфика таких проектов заключается в том, что сюжет развивается именно в том месте, где происходили события. Именно поэтому, по ее словам, вывезти эту постановку на гастроли невозможно.

Грифон - мифическое крылатое существо с туловищем льва и головой орла - с древних времен является символом Херсонеса. Сегодня грифон, в лапе которого находится раковина с жемчужиной, - эмблема Республики Крым. Спектакль "Грифон" создан по одноименной пьесе митрополита Тихона (Шевкунова). Постановка реализуется в рамках масштабной программы благоустройства музея-заповедника "Херсонес Таврический" и комплекса поручений президента РФ Владимира Путина по развитию исторических территорий России и созданию духовно-просветительского центра на территории древней Корсуни.