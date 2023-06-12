В Театре наций пройдет премьера спектакля "Бовари" по роману Флобера

Премьерные показы пройдут 12, 13 и 14 июня

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Государственный театр наций представит в понедельник премьеру спектакля "Бовари" по мотивам романа французского писателя Гюстава Флобера в постановке режиссера Андрея Прикотенко. Исполнителями главных ролей выступят актриса Александра Ревенко, заслуженные артисты России Александр Семчев и Елена Морозова, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"В основе постановки - роман французского писателя Гюстава Флобера "Госпожа Бовари", один из главных литературных шедевров XIX века. Его сюжет строится вокруг нетипичной для того периода героини - молодой женщины, которая не захотела довольствоваться судьбой скромной супруги провинциального врача и решилась последовать за мечтами о красивой жизни наперекор общественным нормам. На автора даже подавали в суд за оскорбление общественной морали, ведь в XIX веке во Франции существовал специальный закон, запрещающий распространять сочинения, "наносящие непоправимый урон общественной или религиозной морали и человеческой нравственности", - рассказал собеседник агентства.

Он пояснил, что в поисках сценического воплощения романа режиссер Андрей Прикотенко решил вывести сельского врача Шарля Бовари из тени его супруги Эммы, сделал его полноправным главным героем и сократил название спектакля до фамилии - "Бовари".

Сам режиссер подтвердил, что "в определенной степени это даже закономерно". "Роман Флобера начинается с длительного описания биографии Шарля: детство, школа, медицинский колледж. Эмма появляется только тогда, когда мы думаем, что это роман о Шарле. Финал истории тоже принадлежит ему. Более того, финалу предшествует сюжет освобождения Шарля от кружев адовой мещанской пошлости, его символического восхождения. На похоронах Эммы он проклинает всех, весь мир, самого Бога и становится чуть ли не античным героем, вступая в противоборство с теми силами, выиграть у которых невозможно", - сформулировал концепцию спектакля Прикотенко.

Соавтором режиссера, по его словам, стала сценограф и художник по костюмам Ольга Шаишмелашвили, лауреат премии "Золотая маска". "Она создала пространство, которое стало самостоятельным действующим лицом, живущим по своим суверенным законам", - считает постановщик.

В спектакле заняты Александр Семчев, Александра Ревенко, Елена Морозова, Наталья Щукина / Ирина Чериченко, Дмитрий Журавлев, Рустам Ахмадеев, Александр Кудренко, Олег Савцов / Дмитрий Соломыкин, Никита Беляков, Никита Худяков / Мамиа Патарава. Премьерные показы "Бовари" пройдут на основной сцене Театра наций 12, 13 и 14 июня.