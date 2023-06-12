Госоркестр русских народных инструментов завершил фестиваль русской музыки в Калининграде

По словам главного дирижера оркестра Андрея Шлячкова, с 1945 года коллектив выполняет миссию по поддержанию патриотического духа, а также сохранению и популяризации русской музыкальной культуры

КАЛИНИНГРАД, 12 июня. /ТАСС/. Концертом Академического оркестра русских народных инструментов имени Н. Н. Некрасова завершился в понедельник X Международный фестиваль "Русская музыка на Балтике" в Калининградской области. В День России коллектив выступил в Черняховске на площадке недавно открытого Парка Победы, сообщили ТАСС в пресс-службе областной филармонии, выступающей организатором этого двухмесячного культурного марафона.

"Прославленный оркестр русских народных инструментов имени Некрасова представил в Черняховске программу "Любовь моя - Россия!". В исполнении музыкантов и солистов прозвучали всеми любимые русские народные песни, песни советского времени, а также произведения для русских народных инструментов", - рассказала представитель пресс-службы, отметив, что в преддверии Дня России коллектив выступил также в Калининграде и Советске.

В концертах участвовали лауреат фестиваля "Золотые страницы русской музыки" и международного конкурса молодых исполнителей русского романса "Романсиада-2008" Дарья Давыдова и лауреат национальных театральных премий "Золотая маска", "Музыкальное сердце театра" и "Золотой Софит" Иван Ожогин, а также солисты Калининградской областной филармонии Виктория Бобкова и Александр Дудницкий.

Главный дирижер оркестра Андрей Шлячков в беседе с журналистами напомнил, что оркестр русских народных инструментов создали в 1945 году, когда в стране была послевоенная разруха, для поддержания патриотического духа советских людей, сохранения и популяризации русской музыкальной культуры, русской музыки, песен и других произведений советских композиторов. Эту миссию, по его словам, и сегодня выполняет коллектив, "академический оркестр основной акцент делает на народную классику".

Звезды и новые имена

Двухмесячный музыкальный марафон, который уже в 10 раз проводит Калининградская областная филармония при поддержке Министерства культуры России (программа "Всероссийские филармонические сезоны"), правительства и Министерства по культуре и туризму Калининградской области, Росконцерта, собрал на это раз более 400 музыкантов и артистов из Вьетнама, Китая, Франции, и городов России - Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды и Калининграда. "В общей сложности было представлено 15 концертов в Калининграде, Багратионовске, Советске и Черняховске, на которых побывало более 5 тыс. человек.

"Наш фестиваль в очередной раз подтвердил сегодняшний высокий уровень академической музыки, а реакция слушателей на концертах, и особенно, в "глубинке", за пределами Калининграда, где выступали прославленные артисты и их молодые коллеги, показал востребованность такой музыки, русской музыки", - отметил в беседе с ТАСС директор областной филармонии, народный артист России Виктор Бобков.

В 2023 году фестиваль "Русская музыка на Балтике" предоставил жителям и гостям Калининградской области возможность познакомиться с искусством Государственного академического симфонического оркестра России имени Е. Ф. Светланова, Государственного академического хора имени А. В. Свешникова, мужского хора Вологодской областной филармонии, с одним из самых известных российских скрипачей Павлом Милюковым, блистательной исполнительницей русских романсов, заслуженной артисткой России Ниной Шацкой, выступившей в дуэте с заслуженным артистом России пианистом Александром Покидченко, а также участниками проекта Санкт-Петербургского Дома музыки "Музыкальная сборная России" флейтисткой Софьей Морозовой и виолончелистом Василием Степановым, другими коллективами и солистами.

По словам Бобкова, фестиваль открыл новые имена зарубежных исполнителей, в числе которых французский пианист и композитор Николя Челоро, а также обладатели специальных призов Международного конкурса оперных певцов Елены Образцовой Хоа Нгуен из Вьетнама и Лей Чжан из Китая. Организаторы фестиваля рассчитывают, что это было их первое, но не последнее выступление на калининградской сцене, заметили в филармонии.