На станциях БКЛ московского метро по вечерам можно будет услышать музыку Рахманинова

Акция будет проводиться с 12 по 25 июня с 21:00 до 23:00

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Произведения Сергея Рахманинова из фондов Российского национального музея музыки можно будет услышать на платформах станций Большой кольцевой линии московского метрополитена с 12 по 25 июня. Об этом сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Две недели с 21:00 до 23:00 на платформах станций Большой кольцевой линии вы сможете услышать произведения великого композитора. Среди них будут фрагменты: концерта для фортепиано с оркестром №2 до-минор; концерта для фортепиано с оркестром №3 ре-минор, ор. 30; оркестровой сюиты "Симфонические танцы", ор. 45", - говорится в публикации.

Как уточнил заммэра Москвы Максим Ликсутов, акцию приурочили к 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова.