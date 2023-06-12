В День России в Астраханском кремле впервые выступил юношеский симфонический оркестр

В День России в Астраханском кремле впервые выступает юношеский симфонический оркестр

В День России в Астраханском кремле впервые выступает юношеский симфонический оркестр

В состав коллектива входит 61 человек

АСТРАХАНЬ, 12 июня. /ТАСС/. Первое выступление-презентация юношеского симфонического оркестра, призванного в дальнейшем стать оркестром-спутником большого Симфонического оркестра Прикаспийских государств, прошло в День России в Астраханском кремле, передает корреспондент ТАСС.

Оркестр Прикаспийских государств собирается по определенным событиям, в Астрахани он дважды становился участником Международных фестивалей классической музыки OperaFirst. В его составе 70 музыкантов из стран Прикаспия - России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении. В 2023 году совместно с художественным руководителем и главным дирижером Прикаспийского оркестра Михаилом Голиковым возникла идея создать на территории региона юношеский симфонический оркестр Прикаспийских государств.

"Всего в Юношеском оркестре задействован 61 воспитанник астраханских школ искусств и музыкальных школ, а также студенты профильных ссузов региона. С начала года с молодыми музыкантами занимаются как региональные педагоги, так и музыканты, концертмейстеры Симфонического оркестра Прикаспийских государств. В рамках праздничного концерта прозвучат шедевры музыкальной классики: "Танец маленьких лебедей" Петра Чайковского, полька "Трик-трак" Иоганна Штрауса, увертюра из кинофильма "Дети капитана Гранта" Исаака Дунаевского, а также гимн России. Дирижирует оркестром народный артист Кабардино-Балкарии Михаил Голиков", - уточнили ТАСС в министерстве культуры Астраханской области.

По данным областных властей, в дальнейшем планируется, что в состав Юношеского симфонического оркестра, созданного в Астрахани, войдут также молодые дарования юга России, Крыма, Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Далее будет сформирован сводный юношеский оркестр из учащихся и студентов Прикаспийских государств.

В рамках подготовки музыкантов будут проводиться мастер-классы, сводные репетиции под руководством ведущих оркестровых музыкантов страны. Осенью в рамках проведения фестиваля классического искусства "Каспийские сезоны" планируется, что коллектив войдет в сводный состав большого симфонического оркестра Прикаспийских государств.