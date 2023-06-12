В Самарской области начался гранд-финал фестиваля авторской музыки "СамФест"

Финалистами стали группа Tattooin из Москвы, Lesa FS из Казани и Ольга Максимова из Санкт-Петербурга

САМАРА, 12 июня. /ТАСС/. Гранд-финал фестиваля "СамФест", который собрал авторов музыки и стихов в различных жанрах, начался на площади Куйбышева в Самаре в понедельник. Трансляция мероприятия ведется в онлайн-режиме в группе фестиваля во "ВКонтакте".

"СамФест" - это фестиваль авторской музыки в самом широком смысле этого слова. Мы знаем что Самарская область - это родина главного российского фестиваля авторской музыки, и можно сказать, что "СамФест" - это правнук "Груши" [Грушинский фестиваль], потому что время идет и авторы, как мы знаем, живут и существуют абсолютно в разных жанрах. Поэтому особенность нашего фестиваля в том, что в нем принимают участие только те, кто сам пишет музыку, или те, кто сам пишет стихи", - отметила руководитель фестиваля Ева Самсонова.

В оргкомитет фестиваля поступило порядка 1 тыс. заявок от авторов музыки или стихов со всей страны. На отборочном этапе, который прошел 11 июня в Струковском саде Самары, выбрали трех победителей, которые в понедельник участвуют в гранд-финале фестиваля и выступают на одной сцене с популярными артистами, среди которых - Гарик Сукачев, Ramil`, Люся Чеботина, группа "Зверобой" и другими музыкантами. Финалистами стали группа Tattooin из Москвы, Lesa FS (Казань) и Ольга Максимова (Санкт-Петербург).

Победитель, которого отберет жюри, получит главный приз - запись и продюсирование своего музыкального альбома под руководством саунд-продюсера Андрея Самсонова, а также консультации с юристами и специалистами по продвижению, помощь при ведении соцсетей и другие услуги. При этом композиции всех финалистов попадут в сборник фестиваля, что поможет артистам в продвижении своего творчества.

Кроме музыкальной части фестиваля гостям мероприятия вечером покажут пиротехническое мультимедиа-шоу на здании Самарского академического театра оперы и балета. Его крыша превратится в площадку для пиротехнического спектакля, а фасад станет холстом для сюжетов 3D-mapping шоу. Проекция в честь Дня России будет синхронизирована с пиротехническим шоу и специальными световыми эффектами.

"СамФест" реализуется с использованием гранта Президентского фонда культурных инициатив при поддержке правительства Самарской области. Впервые фестиваль был организован в 2022 году.