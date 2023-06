Оркестр Санкт-Петербургской филармонии отправится на гастроли в Китай

Турне начнется 15 июня в Пекине и до 25 июня охватит семь городов страны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Заслуженный коллектив России (ЗКР) академический симфонический оркестр Филармонии имени Дмитрия Шостаковича отправляется во вторник на гастроли в Китай. Турне начнется 15 июня в Пекине и до 25 июня охватит семь городов страны.

"ЗКР отправится в первый зарубежный гастрольный тур после трехлетнего перерыва. На семи концертах в крупнейших городах Китая оркестр под управлением главного дирижера народного артиста России Николая Алексеева исполнит сочинения Сергея Рахманинова. Солистом выступит лауреат Международного конкурса имени Петра Чайковского (2015) пианист Даниил Харитонов, который исполнит с оркестром Второй фортепианный концерт Рахманинова. Прозвучит также его Вторая симфония", - рассказали в пресс-службе филармонии. Как сообщили организаторы тура - компания Wu Promotion - уже за месяц до выступлений все билеты на концерты старейшего симфонического оркестра России были раскуплены.

В китайской столице петербургский оркестр даст концерт в Национальном центре исполнительских искусств (National centre for the performing arts) - крупнейшем театральном комплексе в Азии. Затем последуют концерты в Таньцзине, Ухани, Нанкине, Гуанчжоу, Чанше. Завершится тур выступлением в Шанхайском центре Восточного искусства (The Shanghai oriental art center) - одном из крупнейших культурных объектов Китая.

Предстоящие гастроли - уже третий опыт сотрудничества филармонии Петербурга и Wu promotion. Первые совместно организованные гастроли Заслуженного коллектива России по Китаю прошли в 2016 году, концертами дирижировал Юрий Темирканов. В 2018 году под управлением Темирканова состоялся второй совместно организованный тур. Нынешние гастроли, которые откладывались из-за пандемии, в конце концов были подготовлены в рекордно короткие сроки - всего за два месяца.