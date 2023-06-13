В Венесуэле открыли выставку посвященных России фотографий и русской росписи

В церемонии открытия приняли участие губернатор штата Ла-Гуайра Хосе АлехандроТеран и посол РФ Сергей Мелик-Багдасаров

КАРАКАС, 13 июня. /ТАСС/. Российская национальная экспозиция открылась в понедельник в выставочном центре правительства штата Ла-Гуайра. Об этом ТАСС сообщили в посольстве РФ в Каракасе.

"Экспозиция включила в себя выставку об истории России "К величию сквозь века", избранные фотографии фестиваля "Первозданная Россия", демонстрирующие природные красоты нашей страны, а также документальные и фотоматериалы о развитии двусторонних отношений, уникальные экспонаты народного творчества и традиционной русской росписи", - сообщили в дипмиссии.

В церемонии открытия приняли участие губернатор штата Хосе АлехандроТеран и посол России Сергей Мелик-Багдасаров. "Для нас Россия - это пример борца за сбалансированный миропорядок, о котором мечтал наш великий освободитель Симон Боливар. Мы рады, что в штате Ла-Гуайра теперь есть свой уголок России", - отметил губернатор региона.

Выставка будет открыта для посетителей до 23 июня.