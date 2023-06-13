Кирилла Разлогова посмертно наградят за вклад в развитие регионального кинематографа

Награду передадут ее дочери Анастасии Разлоговой

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Киновед, культуролог и журналист Кирилл Разлогов посмертно получит награду "За вклад в развитие регионального кинематографа". Награду передадут его дочери, продюсеру Анастасии Разлоговой на открытии форума "Новый вектор" в Калининграде, сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда поддержки регионального кинематографа (ФПРК) во вторник.

"Кирилл Эмильевич был в числе первых экспертов, обративших свое внимание на региональное кино. При этом осмыслить масштаб его личности и оценить вклад в развитие киноотрасли еще предстоит потомкам. Наша награда - лишь толика глубокой благодарности, которую хотелось бы выразить. Также этим жестом нам хотелось бы почтить его память как в профессиональном сообществе, так и в культурном пространстве страны", - цитирует пресс-служба председателя совета ФПРК Ларису Солоницыну.

Заслуженный деятель искусств РФ, директор Российского института культурологии (1989-2013), автор и ведущий программы "Культ кино" на телеканале "Культура" Кирилл Разлогов умер на 76-м году жизни 26 сентября 2021 года. Разлогов - автор почти 20 книг и почти 600 научных работ по истории искусства и кинематографа.

Церемония открытия форума регионального кино "Новый вектор" состоится в Калининграде 28 июня. Форум соберет на своей площадке более 200 представителей киноиндустрии из 40 субъектов России, а также Азербайджана, Италии, Кыргызстана, Узбекистана и других стран. В частности, участники деловой программы обсудят вопросы, связанные с перспективами развития региональных кинокомиссий и региональных студий. Также в дни форума пройдут презентации новых проектов Союза кинематографистов России и Фонда поддержки регионального кинематографа - Международного Каспийского кинофорума, Фестиваля регионального кино о туризме и конкурса социальных видео "Хорошая история".

Мероприятие, организованное ФПРК, пройдет при поддержке Минкультуры России, Президентского фонда культурных инициатив, правительства Калининградской области при участии "Роскино" и Ассоциации продюсеров кино и ТВ.