Сергей Урсуляк возглавит жюри фестиваля сериалов "Пилот" в Иванове

Мероприятие пройдет с 22 по 25 июня

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Кинорежиссер, сценарист и продюсер Сергей Урсуляк возглавит профессиональное жюри пятого российского фестиваля сериалов "Пилот", который пройдет в Иванове с 22 по 25 июня. Об этом сообщили в пресс-службе смотра во вторник.

"Председателем жюри в этом году стал российский кинорежиссер, сценарист, продюсер Сергей Урсуляк. Обладатель свыше 20 различных отраслевых премий и наград, а также лауреат Государственной премии России, он является создателем культового сериала "Ликвидация", ставшего одним из самых популярных проектов российского телевидения. Урсуляк также работал над сериалами "Тихий Дон", "Жизнь и судьба", фильмами "Праведник", "Сочинение ко дню победы" и другими", - говорится в сообщении.

Вместе с ним сериалы из конкурсной программы оценят российский продюсер и медиаменеджер Сергей Титинков, сценарист и драматург Илья Тилькин, актрисы Дарья Мороз и Анна Банщикова. Профессиональное жюри выберет обладателей наград в номинациях "Лучший пилот сериала", "Лучший сценарий", "Лучший режиссер", "Лучший актер сериала" и "Лучшая актриса". Кроме того, в этом году на фестивале появятся номинации "Лучший актерский ансамбль" и "Самый ожидаемый сериал", а на церемонии открытия вручат специальный приз лучшему шоураннеру.

Вторая по значимости награда фестиваля - приз "Лучший пилот сериала. Выбор зрителей". Его обладателя определят жители и гости Иванова путем голосования на показах.

Откроет "Пилот" в этом году фэнтэзи-сериал "Библиотекарь" по мотивам одноименного романа Михаила Елизарова с Никитой Ефремовым в главной роли. На закрытии "Пилота" покажут новый проект "Первого канала" - сериал "Охота на Бизона" с Сергеем Безруковым, Александром Яценко и Владимиром Стекловым. Попасть на показы смогут все желающие, зарегистрировавшиеся на сайте фестиваля. Помимо основного конкурса, на фестивале будет представлена внеконкурсная программа. Ее показы пройдут в арт-пространстве железнодорожного вокзала Иваново.

О фестивале

Фестиваль "Пилот", который позволяет авторам представить проекты ведущим экспертам и игрокам рынка, существует с 2018 года. Его президентом является режиссер и сценарист Валерий Тодоровский, программным директором - Егор Москвитин. Права на проведение фестиваля принадлежат компании Red Carpet Studio, генеральный директор Антон Калинкин. В попечительский совет смотра входят ведущие представители киноиндустрии.