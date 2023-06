Пол Маккартни анонсировал выход последней песни The Beatles, записанной с помощью ИИ

Сооснователь рок-группы не стал говорить, о какой именно песне идет речь

ЛОНДОН, 13 июня. /ТАСС/. Сооснователь одной из самых популярных в мире рок-групп XX века The Beatles Пол Маккартни анонсировал выход "последней пластинки" коллектива, которую удалось создать с применением технологии искусственного интеллекта (ИИ). О том, что новый сингл выйдет в этом году, музыкант рассказал во вторник в интервью радиостанции Би-би-си.

Маккартни не стал говорить, о какой именно песне идет речь, однако Би-би-си предполагает, что это записанная Джоном Ленноном в 1978 году Now and Then ("Порой"). Почти через 15 лет после того, как Леннон был убит в Нью-Йорке в декабре 1980 года, его вдова Йоко Оно передала Маккартни две аудиокассеты с черновыми записями музыканта, помеченные "Для Пола". Среди них были композиции Free as a Bird ("Свободен как птица") и Real Love ("Настоящая любовь"), которые вышли в качестве отдельных синглов в 1995 году, а также включены в первую и вторую части альбома Anthology ("Антология The Beatles"), выпущенного в 1995-1996 годах. Вокал Леннона с кассеты удалось свести с музыкальной темой, которую вместе доработали Пол Маккарти, Ринго Старр и Джордж Харрисон, и их голосами.

Участники группы попытались записать и студийную версию Now and Then, но столкнулись сразу с несколькими трудностями. Харрисон назвал песню очень слабой и не захотел работать над незаконченным произведением. Кроме того, качество записи, сделанной Ленноном на магнитофон, было плохим, и голос музыканта было очень трудно отделить от громкого фонового гула. По словам Маккартни, к заброшенному проекту он вернулся после съемок документального фильма The Beatles: Get Back ("The Beatles: Вернись") новозеландского режиссера Питера Джексона.

Помощь ИИ

"Он [Джексон] смог извлечь голос Джона с паршивого маленького кусочка на кассете, - рассказал Маккартни Би-би-си. - У нас был голос Джона и фортепианный аккомпанемент, который он смог разделить с помощью искусственного интеллекта. Машине говорят: "Вот голос, вот гитара. Убери гитару". Так что когда мы взялись записывать то, что станет последней пластинкой Beatles, то у нас было демо, записанное Джоном, и у нас получилось взять голос Джона и очистить его с помощью ИИ, после чего запись уже можно было сводить, как обычно".

При этом Маккартни признался, что ему порой становится страшно от мысли о возможностях технологии искусственного интеллекта.

"Я не так часто захожу в интернет, но мне люди говорят: "Слушай, есть трек, на котором Джон поет мою песню". А в этом все ИИ, понимаете? Это слегка пугает, но в то же время завораживает, потому что это будущее. Так что будем наблюдать за тем, куда все идет", - добавил Пол.

Интервью Маккартни было приурочено к выходу его книги фотографий Eyes of the Storm ("Глаза бури") и открытию одноименной фотовыставки в Национальной портретной галерее Лондона. В издании, которое поступило в магазины во вторник, собраны снимки, которые Маккартни делал на свой фотоаппарат в 1963-1964 годах во время гастролей The Beatles по Европе и США. Забытый архив из почти тысячи фотографий был обнаружен в 2020 году.