Композитор Горлинский создал огненно-музыкальный перформанс для "Архстояния"

Впервые за 18-летнюю историю фестиваля на площадке будет создано семь сцен

КАЛУГА, 13 июня. /ТАСС/. Владимир Горлинский - один из участников фестиваля "Архстояние", который пройдет в Никола-Ленивце Калужской области 28-20 июля, представит огненно-звуковой перформанс, созданный специально для Никола-Ленивца и 16 ударных инструментов. Впервые за 18-летнюю историю фестиваля на площадке будет создано семь сцен, сообщила ТАСС во вторник пресс-служба фестиваля.

"Композитор и импровизатор Владимир Горлинский презентует свой масштабный звуковой перформанс, созданный специально для Никола-Ленивца и 16 ударных инструментов. Впервые будет создано семь сцен, на которых выступят Shortparis, Pompeya, Polnalubvi и другие гости фестиваля", - рассказала собеседница агентства.

Владимир Горлинский представит перформанс на сцене "Пиродрама", с наступлением темноты состоится премьера концерта-спектакля современной композиторской музыки для 16 музыкантов на ударных инструментах и огненного пространства, уточнили в пресс-службе. Для вечера будут подготовлены неклассические инструменты. "Важную роль играет и само пространство - окруженная кострами поляна, где, перемещаясь между источниками звука, можно будет собрать собственную ритмическую композицию", - добавили в пресс-службе.

Международный фестиваль ландшафтных объектов "Архстояние" посвящен теме "Игра в предсказания". Во время фестиваля будут работать семь сцен, в том числе ставший традиционным техно-танцпол. В программе жанровое разнообразие от этнорейва и мечтательной поп-музыки до пост-панка. Хедлайнерами фестиваля в этом году стали архитектор Алексей Козырь и художница Ирина Корина.

"Архстояние" - ежегодный международный фестиваль ландшафтных объектов в Никола-Ленивце. За 18-летнюю историю в фестивале приняли участие более 150 авторов, среди которых Франсуа Рош (Франция), Николай Полисский (Россия), Александр Бродский (Россия), Адриан Гейзе (Голландия). Арт-парк Никола-Ленивец считается самым большим арт-парком Европы, он находится вокруг одноименной деревни в Калужской области и создан художником Николаем Полисским.