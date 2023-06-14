Хайнань намерен внести леса острова и поселения народности ли в список всемирного наследия

В связи с этим на острове проходят тематическая передвижная выставка, научно-исследовательский симпозиум и сопровождающие их мероприятия

ХАЙКОУ /Китай/, 13 июня. /ТАСС/. Власти южнокитайской провинции Хайнань прилагают усилия для внесения в список всемирного наследия двух объектов - тропических лесов в центральной части острова и расположенных там традиционных поселений малой народности ли. Об этом сообщила газета "Санья жибао".

По данным издания, компетентные органы провинции готовят соответствующую заявку в Центр всемирного наследия ЮНЕСКО. Таким образом, в будущем на Хайнане может появиться первый комплексный объект с указанным международно признаваемым статусом, который будет включать две составляющие - природную и культурную.

В связи с этим, как отмечается, 9-30 июня на острове организованы культурно-общественные события, посвященные народности ли и тропическим лесным массивам провинции. В частности, на Хайнане проходят тематическая передвижная выставка, научно-исследовательский симпозиум и сопровождающие их мероприятия.

Предполагается, что тем самым у китайской и зарубежной общественности будет больше возможностей для того, чтобы получше прочувствовать специфику центральной части острова, проникнуться неповторимой атмосферой гор, джунглей и расположенных там небольших поселений.

Как отметил сотрудник Пекинского университета, член экспертной комиссии Государственного управления по делам лесов и пастбищ КНР Сун Фэн, который должен возглавить правительственную группу по проработке вопросов, связанных с процессом рассмотрения заявки на получение указанного статуса, одновременное внесение тропических лесов и поселений народности ли в список всемирного наследия для Хайнаня "имеет важное стратегическое значение". По его словам, в итоге весь мир сможет гораздо больше узнать о многообразии животного мира провинции, об успехах в деятельности китайского правительства по защите ее биологического разнообразия.

Народность ли считается самым древним этносом Хайнаня. Это национальное меньшинство сохранило многие обычаи и традиции, уходящие корнями в эпоху неолита. Его представители говорят на языке, принадлежащем к тай-кадайской семье, к которой относятся тайский и лаосский. Большинство из них проживают в центральной части провинции, где произрастают густые тропические леса.