Галерея Bashmakov Gallery открылась в Петербурге выставкой арт-объектов Сальвадора Дали

В экспонатах, представленных на выставке, воплотилось сочетание интереса к науке и безграничных фантазий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Новое выставочное пространство Bashmakov Gallery открылось во вторник в Санкт-Петербурге в квартале "Ленполиграфмаш" на проспекте Медиков. Первым проектом галереи стала экспозиция арт-объектов, созданных Сальвадором Дали.

"На выставке можно будет увидеть оригинальные работы Сальвадора Дали - объекты, созданные из стекла, прижизненные фотографии, а также графические серии, некоторые из которых впервые будут представлены в нашей стране. Осмотр галереи будут сопровождать звуки оперы-поэмы Сальвадора Дали tre Dieu ("Быть Богом") и голос самого маэстро", - рассказали ТАСС в пресс-службе галереи.

По словам коллекционера Павла Башмакова, в экспонатах, представленных на выставке, воплотилось сочетание интереса к науке и безграничных фантазий. В их числе - литография "Создание птиц" 1967 года, а также оригинальная фотография Эрве Доннезана, на которой Дали запечатлен в Порт-Льигате в 1974 году. Выставка будет открыта для публики по 3 сентября 2023 года.

Башмаков является продолжателем дела его дяди, коллекционера, ленинградского ученого Марка Башмакова. "Мы очень благодарны Марку Ивановичу не только за его дары, но и за саму идею организации выставок и за то, как он в общем превратил сотрудничество частной коллекции и музея в нечто, что является образцом и чему надо следовать. Очень надеюсь, что Bashmakov Gallery будет продолжать традицию Марка Ивановича", - отметил в видеоприветствии к гостям открытия галереи генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Ранее экспонаты из собрания Павла Башмакова неоднократно участвовали в выставках в Государственном Эрмитаже, а весной 2023 года масштабная экспозиция произведений Дали была открыта в Центре Гейдара Алиева в Баку. В пресс-службе галереи отметили, что в новом выставочном пространстве будет представлена крупнейшая в России коллекция оригинальных произведений Дали и других известнейших художников Парижской школы ХХ века из личного собрания Башмакова.

"У нас в планах, естественно, - постепенная демонстрация и пополнение этой коллекции. Вперед на два-три года есть уже задумки того, что показывать. Это не только Сальвадор Дали, это и Марк Шагал, и Василий Кандинский, и, конечно, Пабло Пикассо, Михаил Шемякин и многие другие художники. Но наследие Дали будет проходить "красной линией", - рассказал ТАСС Башмаков.