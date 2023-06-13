Игоря Скляра наградили орденом Дружбы

Награда вручена за вклад в развитие отечественной культуры и искусства

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Актер театра и кино, певец, музыкант народный артист РФ Игорь Скляр удостоен ордена Дружбы за вклад в развитие отечественной культуры и искусства. Соответствующий указ президента России опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность наградить: <…> орденом Дружбы Скляра Игоря Борисовича - артиста, члена Санкт-Петербургской организации Общероссийской общественной организации "Союз кинематографистов Российской Федерации", - говорится в документе.

Игорь Скляр - российский актер, певец, народный артист РФ (2013). Снимался в фильмах "Мы из джаза", "Год собаки", "Узник замка Иф" и др. Он также известен как исполнитель хитов "Комарово" и "Старый рояль". В эстрадном репертуаре артиста в общей сложности - несколько десятков песен.