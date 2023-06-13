Книги из Японии, Италии и США вошли в короткий список новой номинации "Ясной Поляны"

В новой номинации представлены книги "Отчаянные характеры" Полы Фокс, "Телефон" Андреа Камиллери, "Мандала" Кима Сондона, "Все рушится" Чинуа Ачебе, "В открытом море" Пенелопы Фицджеральд и "Эхо небес" Кэндзабуро Оэ

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Шесть книг из Италии, Нигерии, Южной Кореи, Великобритании, Японии и США вошли в короткий список новой номинации "Пропущенные шедевры" литературной премии "Ясная Поляна". Об этом сообщили во вторник в пресс-службе компании Samsung Electronics, являющейся соучредителем премии.

"Литературная премия "Ясная Поляна", соучредителями которой являются музей-усадьба Л. Н. Толстого и компания Samsung Electronics, впервые объявила короткий список новой номинации "Пропущенные шедевры". В него вошли шесть книг из Италии, Нигерии, Южной Кореи, Великобритании, Японии и США", - говорится в сообщении.

В коротком списке этого года представлены книги "Отчаянные характеры" (с предисловием Джонатана Франзена) Полы Фокс, "Телефон" Андреа Камиллери, "Мандала" Кима Сондона, "Все рушится" Чинуа Ачебе, "В открытом море" Пенелопы Фицджеральд и "Эхо небес" Кэндзабуро Оэ. Номинацию "Пропущенные шедевры" включили в литературную премию "Ясная Поляна" в 2023 году. Этой наградой отметят произведения мировой литературы, незамеченные российскими критиками и переводчиками в момент выхода книги в свет и открытые для российского читателя уже после смерти автора. Победитель в номинации "Пропущенные шедевры" - переводчик книги на русский язык - получит 250 тыс. рублей. А издательство, выпустившее книгу, удостоится специального диплома.

"Практически все премии мира ориентированы на текущий литературный процесс и оценивают прежде всего книги, вышедшие в свет в истекшем году. Особенность нашей новой номинации состоит в том, что она призвана привлечь внимание читателей и критиков к прекрасным текстам, которые по тем или иным причинам долгое время оставались незамеченными. Уже успели уйти из жизни их авторы, о них давно не спорят литературные обозреватели, но издатели и переводчики находят эти жемчужины в океане мировой литературы. Новой номинацией нам хотелось отметить их труд, а главное - подарить ценителям хорошей прозы радость открытия и обретения "пропущенного шедевра", - привели в пресс-службе слова председателя жюри премии "Ясная Поляна", советника президента РФ по культуре и искусству Владимира Толстого.

Он отметил, что в рамках этой номинации жюри решило рассматривать произведения только тех авторов, которые ушли из жизни относительно недавно - в ХХI веке.

О премии

Общий фонд премии "Ясная Поляна" составит 6,7 млн рублей, она является крупнейшей ежегодной литературной премией России. Номинация "Иностранная литература" состоит из двух частей: 1,2 млн рублей получит лауреат - зарубежный писатель, 500 тыс. рублей - переводчик книги на русский язык. Лауреат в номинации "Современная русская проза" получит 3 млн рублей, авторы, вошедшие в короткий список, делят между собой 1 млн рублей. Победитель номинации "Событие" получает 500 тыс. рублей.

Премия "Ясная Поляна" - ежегодная общероссийская литературная премия, учрежденная в 2003 году музеем-усадьбой Л. Н. Толстого и компанией Samsung Electronics. Она вручается за лучшее художественное произведение традиционной формы в номинациях: "Современная русская проза", "Иностранная литература" и "Событие". Кроме того, по результатам открытого читательского интернет-голосования определяется обладатель специального приза, учрежденного компанией Samsung, "Выбор читателей".

В разные годы лауреатами премии становились Андрей Рубанов, Наринэ Абгарян, Александр Григоренко, Гузель Яхина, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Захар Прилепин, Василий Голованов, Михаил Тарковский, Роман Сенчин, Дмитрий Данилов. Лауреатами в номинации "Иностранная литература" становились, в частности, Рут Озеки, Орхан Памук, Амос Оз, Юй Хуа и переводчики их книг на русский язык.