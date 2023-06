Умер автор романа "Старикам тут не место" Кормак Маккарти

Ему было 89 лет

ТАСС, 13 июня. Американский драматург, киносценарист и писатель-романист, обладатель Пулитцеровской премии, Кормак Маккарти умер во вторник в возрасте 89 лет. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

Маккарти умер в своем доме в городе Санта-Фе штата Нью-Мексико, подтвердило его издательство Alfred A. Knopf.

В 2007 году писатель стал лауреатом Пулитцеровской премии в номинации "Художественная литература" за постапокалиптический роман "Дорога" (The Road, 2006).

Многие из романов Маккарти были экранизированы. В 2007 году на экраны вышел фильм "Старикам тут не место" (No Country for Old Men), снятый режиссерами Братьями Коэнами. Эта кинокартина по одноименному роману Маккарти получила четыре премии "Оскар".

В 2009 году состоялась премьера драмы "Дорога" по мотивам одноименного произведения Маккарти.