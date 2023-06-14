В Токио закрывается тесно связанный с русской культурой театр "Хайюдза"

Решение обусловлено старением здания театра, а также сокращением сборов от спектаклей

ТОКИО, 14 июня. /ТАСС/. Токийский театр "Хайюдза", известный большим интересом к русской и советской драматургии и актерской школе, будет закрыт в конце апреля 2025 года. Об этом ТАСС в среду сообщили в его управляющей компании.

"Мы закрываемся, это точно", - подтвердил ее сотрудник.

Решение, по имеющимся сведениям, принято в связи со старением здания театра, расположенного в оживленном токийском районе Роппонги. Отмечается также сокращение сборов от спектаклей.

"Хайюдза" был открыт в 1954 году по инициативе нескольких ведущих японских режиссеров и актеров, поддерживающих современный стиль постановок, во многом основанный на школе Константина Станиславского. Здание театра было возведено на средства, заработанные самими артистами. Первыми поставленными в "Хайюдза" спектаклями были "Лисистрата" Аристофана и сказка Самуила Маршака "Двенадцать месяцев".

В том же 1954 году сенсацию в японском театральном мире вызвала "Чайка" Антона Чехова, которая надолго стала ключевым спектаклем в репертуаре "Хайюдза". В театре ставились пьесы лучших японских авторов, включая Кобо Абэ, широко переводившегося в СССР. В "Хайюдза" играла известная в России актриса Комаки Курихара, работали Сергей Юрский и другие советские режиссеры.