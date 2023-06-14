В Екатеринбурге на Празднике Белого цветка пройдут музыкальные шествия и ярмарки

Все собранные в ходе благотворительных акций средства будут направлены на реабилитацию военных, пострадавших в ходе спецоперации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Ярмарки, конкурсы и музыкальные шествия с белыми цветами пройдут 18 июня на благотворительном Празднике Белого цветка в Екатеринбурге. Об этом сообщила в среду на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС руководитель пресс-службы Екатеринбургской епархии, координатор Праздника Белого цветка Анжела Тамбова.

"В 12:00 (10:00 мск) 18 июня состоится торжественное открытие [Праздника Белого цветка], конечно же, прозвучат приятные слова организаторов и состоится музыкальное шествие с белыми цветами. <...> На территории праздника будут действовать ярмарки, к которым горожане очень ответственно готовились. Каждый желающий сможет приобрести белый цветок и внести свою лепту", - сказала она.

Замминистра культуры Свердловской области Сергей Радченко отметил, что в этом году мероприятие проходит в преддверии 300-летия Екатеринбурга. Празднование запланировано в Екатеринбурге и Алапаевске. "Это те места, которые на Урале связаны с царской семьей, с их человеческим подвигом, который живет в веках", - добавил он.

Мероприятие в этом году пройдет на нескольких площадках: на площади у Храма на Крови, в сквере у памятника святым князьям Петру и Февронии, а также в парке Литературного квартала. В программе праздника ожидаются мастер-классы, выступление танцующего оркестра А. В. Павлова "Уралбэнд", а также парад-конкурс детских колясок, украшенных белыми цветками. Все собранные в ходе благотворительных акций средства будут направлены на реабилитацию военных, пострадавших в ходе спецоперации.

Первый "День белого цветка" был проведен в Санкт-Петербурге весной 1911 года, придя в Россию из Швеции. Белые цветы стали символом дел милосердия - члены царской семьи собственноручно изготавливали их, а средства от благотворительной продажи направляли на строительство лечебниц для туберкулезных больных. Акция имела большой успех у горожан, и в том же году "Дни белого цветка" прошли по всей России. В Екатеринбурге первый общегородской благотворительный праздник состоялся в мае 1911 года, после революции 1917 традиция "Дней белых цветков" была забыта, в 2013 году ее возродили в Екатеринбурге.