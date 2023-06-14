Кевин Спейси рассчитывает на новые предложения в кино после завершения судебного процесса

Актера обвиняют в сексуальном насилии в отношении нескольких мужчин, предположительно совершенных в период с 2001 по 2013 год

БЕРЛИН, 14 июня. /ТАСС/. Американский актер Кевин Спейси убежден, что после завершения намеченного на конец июня судебного разбирательства в Лондоне ему удастся возобновить свою актерскую карьеру. Об этом он заявил в опубликованном в среду интервью немецкому журналу Die Zeit, ставшем для актера первым с тех пор, как его карьера оборвалась в 2017 году из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

По мнению лауреата премии Оскар, сегодня многие боятся стать жертвой "политики отмены", если выразят ему поддержку. "Но как только меня оправдают в Лондоне, некоторые люди снова начнут предлагать мне роли", - приводит агентство DPA слова Спейси.

В позитивном исходе процесса Спейси также не сомневается. "В тот момент, когда эти вещи [обстоятельства дела] подвергают внимательному рассмотрению, то все дело распадается", заявил он. По его словам, такое развитие событий уже имело место во время процесса по делу американского актера Энтони Рэппа. "В этом процессе все будет также", добавил Спейси.

Процесс над актером должен начаться в уголовном суде Лондона 28 июня. Его обвиняют в сексуальном насилии в отношении нескольких мужчин, предположительно совершенных в период с 2001 по 2013 год. Спейси отрицает все обвинения.

В 2017 году актер оказался в центре громкого скандала в США после того, как Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах, якобы имевших место около 30 лет назад. Позднее с аналогичными обвинениями выступили еще около 30 человек. Из-за скандала Спейси остался без работы.

В октябре 2022 года жюри присяжных суда в Нью-Йорке признало Спейси невиновным по делу о сексуальных домогательствах в отношении Рэппа. Жюри присяжных пришло к выводу, что в 1986 году действия Спейси в отношении Рэппа, которому на тот момент было 14 лет, не носили сексуального характера и таким образом не могут подпадать под закон о растлении малолетних.