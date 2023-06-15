Умерла сыгравшая в фильме "Карнавальная ночь" актриса Евгения Шмелева

Ей было 90 лет

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Актриса и певица Евгения Шмелева умерла в возрасте 90 лет. Об этом в четверг в Telegram-канале сообщил телеведущий Андрей Малахов.

"Не стало Евгении Шмелевой. Это она с двумя сестрами спела знаменитую [песню] "Таня-Танечка" в фильме "Карнавальная ночь". Очень грустная новость", - написал он.

Телеведущий отметил, что когда режиссер Эльдар Рязанов пригласил в свой фильм сестер Шмелевых уже как состоявшихся звезд, актриса Людмила Гурченко только начинала свою карьеру.

Малахов добавил, что несколько месяцев назад сестры Шмелевы были гостями его авторской программы на телеканале "Россия-1", темой выпуска стали трагичные судьбы актрис. "Каждая из сестер похоронила своего ребенка, которые погибли, не дожив до 35. А в своей квартире сестры уже много лет не могли позволить себе оплатить ремонт. Который мы, конечно, им сделали в преддверии Нового года", - подчеркнул телеведущий.