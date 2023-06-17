В Новосибирске отменили спектакль с участием Серебрякова и Раппопорт

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НОВОСИБИРСК, 17 июня. /ТАСС/. Показ 20 июня в Новосибирске спектакля "Эйнштейн и Маргарита" с участием Алексея Серебрякова и Ксении Раппопорт отменен, сообщается на сайте "Кассы.ру".

"Мероприятие отменено", - указывается на странице постановки.

Спектакль "о большой любви и атомной бомбе" "Эйнштейн и Маргарита" по пьесе Александра Гельмана "Альмар" ставил режиссер Александр Марин. Премьера состоялась в Москве 12 июня 2022 года. В феврале спектакль отменили в Санкт-Петербурге, в мае - в Екатеринбурге.