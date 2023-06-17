Фестиваль культур народов мира с участием России открылся в центре Сеула

В мероприятии принимают участие представители посольств 68 стран

СЕУЛ, 17 июня. /ТАСС/. Сеульский фестиваль дружбы (Seoul Friendship Festival) открылся в субботу на центральной площади южнокорейской столицы Кванхвамун. В мероприятии принимают участие представители посольств 68 стран, в том числе России, сообщает корреспондент ТАСС.

"Нынешний фестиваль - площадка, которая позволяет людям познакомиться с историей, традициями [друг друга] и разнообразием культур. Надеюсь, что нынешний фестиваль поспособствует культурным обменам и дружбе между городами [мира]", - заявил в видеообращении мэр Сеула О Се Хун. Он добавил, что в праздничном мероприятии, которое завершится 18 июня, принимают участие дипломаты 68 государств.

На площади разместились небольшие шатры с национальной атрибутикой десятков стран, в том числе Азии, Африки, Европы, Латинской Америки. В некоторых местах гости могли примерить национальный костюм. На улице вдоль ручья Чхонгечхон была организована еще одна зона, где представители 58 иностранных государств предлагали всем желающим отведать блюда своей национальной кухни и традиционные напитки.

Российские представители установили палатку с сувенирной продукцией. На столах лежали матрешки, игрушки, расписные шкатулки, дипломаты надели русские народные костюмы. По их словам, сувениры пользовались спросом. На торжественное открытие фестиваля наряду с другими членами дипломатического корпуса был приглашен посол РФ в Сеуле Андрей Кулик.

"Это хорошее мероприятие, в котором мы всегда участвовали с большим удовольствием", - сказал посол корреспонденту ТАСС. Он объяснил, что в этом году организовать палатку с блюдами национальной кухни не получилось по технической причине.

Во время праздника к российскому шатру с сувенирами подошли музыканты. Они исполнили вместе с сотрудниками посольства несколько мелодий, обсудили творчество Виктора Цоя. Участница трио играла на ложках, вместе с ней были инструменты с русским народным узором. "Я знаю, что в России живут добрые люди", - поделился другой участник музыкального коллектива в ответ на вопрос о том, что их связывает с Россией.