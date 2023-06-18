На Киностудии Горького сообщили об отсутствии дефицита оборудования для фильмов

Киностудия ранее закупила достаточное количество техники, уточнила ее гендиректор Юлиана Слащева

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Киностудия имени М. Горького не испытывает нехватки оборудования для производства фильмов. Киностудия ранее закупила достаточное количество техники и в ближайшее время откроет две студии цифрового контента, сообщила ТАСС ее генеральный директор Юлиана Слащева.

"Киностудия им. Горького начала процесс модернизации чуть больше двух лет назад. Тогда мы заказали большинство оборудования, часть закупили до этого момента, все оборудование нам пришло. Поэтому сегодня мы оборудованием укомплектованы", - сказала она в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Слащева анонсировала открытие в августе на базе Киностудии им. Горького двух студий для съемок цифрового контента. "Все оборудование есть, эти студии им полностью укомплектованы", - сказала собеседница агентства.

Она не исключает, что проблемы с оборудованием могут начаться в будущем. "Не могу сказать, что все хорошо, впереди тяжелые и сложные времена. Но в настоящий момент нам повезло", - заключила Слащева.

В конце мая издание РБК сообщило, что отечественная киноиндустрия столкнулась с проблемами из-за санкционного давления. По данным издания, в условиях санкций киностудии не смогли найти российских аналогов зарубежному оборудованию, это грозит сокращением кинорынка на 50%.

Киностудия им. Горького - одна из старейших государственных кинокомпаний, основанная в 1915 году еще как "Киноателье Русь". За годы работы киностудия выпустила более тысячи художественных фильмов и телесериалов, среди которых "А зори здесь тихие" и "Доживем до понедельника" Станислава Ростоцкого, "Тихий Дон" Сергея Герасимова и другие.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходил с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучала как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.