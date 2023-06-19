В Москве откроется Международный конкурс имени П. И. Чайковского

Смотр продлится до 1 июля

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Открытие XVII Международного конкурса им. П. И. Чайковского пройдет в понедельник в Большом зале Московской консерватории. В концерте примут участие артисты Валерий Гергиев, Денис Мацуев, Хибла Герзмава и другие.

"19 июня в 19:00 мск в Большом зале Московской консерватории состоится грандиозный концерт - торжественное открытие XVII Международного конкурса им. П. И. Чайковского", - говорится на сайте смотра. Этим вечером на сцену выйдут российская оперная певица Хибла Герзмава (сопрано), российский пианист Денис Мацуев, российский скрипач Павел Милюков, российский виолончелист Александр Рамм, монгольский оперный певец Ариунбаатар Ганбаатар (баритон) и китайский пианист Лю Ши Кунь. "За пультом Симфонического оркестра Мариинского театра - сопредседатель оргкомитета XVII Международного конкурса им. П. И. Чайковского Валерий Гергиев", - отмечается на сайте.

Участники конкурса

Всего в состязании примут участие 236 музыкантов из 23 стран мира: России, Италии, США, Сербии, Казахстана, Южной Кореи, Японии, Китая, Франции, Великобритании, Грузии, Молдовы, Германии, Беларуси, Азербайджана, Узбекистана, Монголии, Вьетнама, Словении, Венесуэлы, Канады, Коста-Рики и Австралии. "Из них: 25 пианистов, 25 скрипачей, 25 виолончелистов, 30 вокалистов (женщины) и 35 вокалистов (мужчины), 48 музыкантов, играющих на деревянных духовых инструментах и 48 музыкантов, играющих на медных духовых инструментах", - уточнили организаторы.

Площадки и номинации

События конкурса пройдут в Москве и Санкт-Петербурге. Так, в столице площадками проведения станут Большой и Малый залы Московской консерватории, а также Концертный зал им. П. И. Чайковского, а в Санкт-Петербурге - Мариинский театр, Санкт-Петербургская академическая филармония им. Д. Д. Шостаковича и Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга.

Смотр в этом году отмечает свое 65-летие. Он продлится по 1 июля и проводится при поддержке правительства Российской Федерации и Министерства культуры Российской Федерации. В нем шесть номинаций: "Фортепиано", "Скрипка", "Виолончель", "Сольное пение", "Деревянные духовые инструменты" и "Медные духовые инструменты".

Организаторы напомнили, что все события конкурса будут доступны для просмотра в прямом эфире на его официальном сайте и в его официальном сообществе в сети "ВКонтакте". Ранее на сайте Минкультуры РФ сообщили, что в столице гала-концерт лауреатов состоится в Московском концертном зале "Зарядье", а в Санкт-Петербурге он пройдет в Мариинском-2.

О конкурсе

Международный конкурс имени Чайковского проходит раз в четыре года. Его история началась в Москве в 1958 году, тогда соревнования проходили только среди пианистов и скрипачей. Смотр традиционно является стартовой площадкой для молодых музыкантов, дает им возможность начать международную карьеру, обрести признание мирового профессионального сообщества и публики.

ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.