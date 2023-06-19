В Севастополе озвучили первый русский полнометражный фильм 1911 года

Картина представляет собой хронику событий севастопольской обороны

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Показ озвученного фильма 1911 года об обороне Севастополя, который стал первой русской полнометражной кинопостановкой, состоялся в воскресенье в севастопольском кинотеатре "Украина". Проект посвящен 240-летию Черноморского флота и Севастополя.

"Сегодня мы презентуем проект возрождения фильма "Оборона Севастополя". Первый в России полнометражный художественный фильм впервые озвучен комментариями историка и оригинальным музыкальным сопровождением. Над проектом работали и продолжают работать более 20 человек. Мы уже полгода этим занимаемся - восстанавливаем кадры, музыку написали свою" - сказал ТАСС председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Севастополя Николай Помогалов.

Игровой фильм "Оборона Севастополя" о Крымской войне 1853-1956 годов, снятый в 1911 году режиссерами Александром Ханжонковым и Василием Гончаровым, стал первой русской полнометражной кинопостановкой. Длительность фильма - 100 минут. Впервые фильм сопровождает голос сотрудника Музея обороны Севастополя Зои Дудниковой, которая много лет занималась историей фильма и его популяризацией.

"Картина не имеет сплошного сюжета - это хроника событий севастопольской обороны. В конце фильма есть документальные кадры, но зрителю неясно, что там происходит. В течение многих лет научные сотрудники музея работали чтобы собрать материал и о самом фильме, и о том, что изображено на экране и о тех персоналиях, которые в этом фильме показаны", - рассказала Дудникова.

Она добавила, что эта премьера - лишь промежуточный вариант. Впереди авторов проекта ждет работа по оцифровке фильма и записи севастопольских оркестров по новой партитуре. По словам Дудниковой, оригинальные партитуры утрачены, но специалистам удалось найти упоминания об известных произведениях, звучавших в фильме, и создать новый образ музыки на основе творений композитора кинокартины Григория Казаченко. В рамках нынешнего показа один из фрагментов был вживую озвучен военным оркестром Росгвардии, который участвует в проекте наряду с Севастопольским симфоническим оркестром и камерным хором, севастопольским народным коллективом "Русь".

Проект инициирован региональным отделением РВИО в Севастополе при поддержке Исполнительной дирекции РВИО, Госфильмофонда России, телерадиокомпании "Севастополь" (Россия 1), Музея обороны Севастополя. Создатели надеются, что в 2024 году, к 170-летию начала первой обороны Севастополя 1854-1855 годов, зрители увидят обновленный киноматериал и новую, но основанную на замысле авторов, музыку.

О других мероприятиях

В рамках показа работали две выставки из фондовой коллекции Музея обороны Севастополя, посвященной 240-летию города. Первая - "Юбилеи Города-Героя" - знакомит с празднованием 175-летия, 200-летия и 225-летия Севастополя. В экспозиции представлены фотографии праздничных мероприятий и памятников, продукция севастопольских предприятий с юбилейной символикой. На выставке "Вехи героической истории" представлены макеты знаковых мест Севастополя и картины советских художников. Среди экспонатов - макет центральной части города середины XIX века в масштабе 1:500, изготовленный сотрудниками Музея обороны Севастополя.