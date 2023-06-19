На Ural Music Night песни IOWA и Сюткина переведут на жестовый язык

Фестиваль состоится 23 июня

ТАСС, 19 июня. Выступления хедлайнеров крупнейшего на Урале музыкального фестиваля Ural Music Night Валерия Сюткина и группы IOWA будут сопровождаться переводом на русский жестовый язык. Об этом сообщили в понедельник организаторы фестиваля.

"Несколько песен группы IOWA и исполнителя Валерия Сюткина будут переведены на русский жестовый язык. Благодаря этому гости с особенностями слуха тоже смогут насладиться шоу", - рассказали в пресс-службе.

Доступная для людей с ограниченными возможностями здоровья среда будет организована с помощью экспертов в сфере инклюзии на шести разных музыкальных площадках фестиваля, в том числе на главной площадке, где пройдет традиционная акция "Светает", на которой участники фестиваля встретят рассвет под финальную песню - ее в этом году исполнит Валерий Сюткин.

Для людей с инвалидностью на площадках будут организованы огороженные зоны с хорошей видимостью сцены и сидячими местами, специализированные мобильные туалеты. Также для людей с ментальными особенностями будут выдаваться шумоподавляющие наушники. А посетителей с инвалидностью встретят и сопроводят специально обученные волонтеры.

Среди исполнителей фестиваля в этом году Валерий Сюткин, IOWA, Тося Чайкина, Юлия Чичерина, Вадим Самойлов, Billy’s band, Dose, Максим Свобода, Кристина Кошелева, Тимур Шаов и многие другие.

Ural Music Night проходит в Екатеринбурге с 2015 года, это крупнейший в России однодневный музыкальный фестиваль. Традиционно на нем представляют практически все направления музыки - от классики, джаза, фанка, этнической и народной музыки, рока, инди, поп-музыки, электроники до металла и городского шансона. В 2023 году фестиваль проходит при поддержке Фонда президентских грантов, он состоится 23 июня.