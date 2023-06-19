В Калуге покажут первые в мире часы с символикой космоса и дарственной надписью Гагарина

В пресс-службе Государственного музея истории космонавтики К.Э. Циолковского отметили, что на выставке будут преимущественно представлены подлинники

КАЛУГА, 19 июня. /ТАСС/. Около 200 предметов, в том числе первые в мире часы с космической символикой, изготовленные в 1961 году по заказу Юрия Гагарина, покажут на открывшейся в понедельник выставке в Калуге. Более 80 предметов из экспозиции представлены в цифровом виде, сообщили ТАСС в пресс-службе Государственного музея истории космонавтики К.Э. Циолковского.

"У каждого старта в космос есть своя символика, этому посвящена наша большая выставка, в которую вошли около 200 предметов. Мы собрали уникальную выставку, она объединит несколько разделов, например, "Старт Космической эры" посвященный спутникам, а также разделы "Гагаринский старт" и "Дорогой Гагарина", раздел "Союз" - "Аполлон", посвященный первой международной стыковке. На выставке будет много предметов: от открыток и сувениров космической тематики до уникальных часов и личных вещей легендарных космонавтов, в том числе куртка Анатолия Березового, который был членом дублирующего экипажа международного полета СССР - Индия", - рассказала собеседница агентства.

Она добавила, что на куртке, в которой тренировался космонавт, размещены несколько оригинальных полетных эмблем советско-индийского экипажа. На выставке представлена футболка с принтом картины "Союз" - "Аполлон" космонавта-художника Алексея Леонова, члена экипажа космического корабля "Союз-19", осуществившего первую международную стыковку в космосе.

"На выставке преимущественно представлены подлинники. Первые в мире часы с космической символикой были изготовлены на Сердобском часовом заводе в 1961 году по заказу Ю. А. Гагарина, корпус часов выполнен в виде стартующей в космос ракеты золотистого цвета, на часах имеется гравировка - дарственная надпись Юрия Алексеевича", - рассказали в пресс-службе, добавив, что выставка продлится до 22 августа.

На выставке посетители узнают о традиции космонавтов - незадолго до старта заказывать торт с кондитерской эмблемой старта экипажа, которая свидетельствует о составе экипажа, дате старта, программе полета. Положение об эмблеме "Отряд космонавтов России" разработано Центром космического сотрудничества "Планета Земля", утверждено в 2000 году генеральным директором Росавиакосмоса.