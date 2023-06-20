В отдаленных селах Тувы в конце лета могут появиться первые передвижные автоклубы

По словам министра культуры республики Виктора Чигжита, сумма инвестиций в приобретение концертных площадок на машинах составила 15,7 млн рублей

ТАСС, 20 июня. Передвижные концертные площадки на машинах (автоклубы) впервые появятся в отдаленных селах двух районах Тувы. Об этом ТАСС во вторник сообщил министр культуры республики Виктор Чигжит.

"Первые передвижные мобильные концертные площадки появятся в конце лета в селах в двух районах Тувы. Их получат кожуунный (районный - прим. ТАСС) дом культуры Тандинского района и Центр культурного развития Каа-Хемского района. <…> Такие автомобили также позволят проводить культурные мероприятия в отдаленных уголках районов, где нет учреждений культуры", - сообщил Чигжит.

Автоклубы оснащены сценой, необходимым световым и звуковым оборудованием. На них будут проводить концерты, творческие встречи, делать небольшие театральные постановки.

По словам министра, сумма инвестиций в приобретение автоклубов составила 15,7 млн рублей. "Большая часть средств, 15,5 млн рублей, выделена из федерального бюджета. Оставшиеся деньги выделены из республиканского бюджета", - пояснил Чигжит.