Китай проявил интерес к петербургскому мюзиклу "Петр Первый"

Мюзикл, посвященный жизни и деятельности выдающегося российского императора, поставлен народным артистом России Юрием Александровым

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Китай проявил интерес к российско-американскому мюзиклу "Петр Первый", который был поставлен в минувшем году в честь 350-летия со дня рождения российского императора. Об этом рассказал на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС художественный руководитель Театра музыкальной комедии Юрий Щварцкопф.

"Сейчас у нас ведутся на довольно серьезном уровне переговоры о том, чтобы продать Китаю франшизу нашего спектакля "Петр Первый". До этого такие удачные вещи сделала Московская оперетта, которая продала Китаю франшизу двух своих спектаклей. Потому что в КНР сейчас начинает проявляться огромный интерес к мюзиклам. Поэтому такая работа идет. А там посмотрим, что будет", - заключил худрук театра, удостоенный за этот проект вместе с участниками постановки премии правительства Санкт-Петербурга.

Городские власти планируют осенью вывезти этот спектакль на Дни Санкт-Петербурга в Ростов. Но, по словам Шварцкопфа, это можно будет сделать при условии, если ростовчане обеспечат все заложенные в постановке спецэффекты.

Мюзикл, посвященный жизни и деятельности выдающегося российского императора, поставлен народным артистом России Юрием Александровым на музыку, специально написанную для Петербурга американским композитором Фрэнком Уайлдхорном.