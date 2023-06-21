В конце декабря проведут первую экскурсию по подлодке К-3 "Ленинский комсомол"

Над созданием конгрессно-выставочного центра работали около 650 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Первая экскурсия по внутренней экспозиции советской атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол", которая стала основой Музея военно-морской славы в кластере "Остров фортов" в Кронштадте, состоится в конце декабря 2023 года. Об этом сообщила журналистам в среду на XI Международном военно-морском салоне (МВМС-2023) руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксения Шойгу.

"В конце декабря мы вас всех приглашаем на первую экскурсию внутрь К-3 "Ленинский комсомол", - сказала Шойгу.

Она также отметила, что команде "Острова фортов" не в первый раз принимать сложные вызовы, выполняя большие объемы работы в сжатые сроки. Например, была создана многофункциональная площадка для проведения мероприятий Международного военно-морского салона.

"Для решения этой задачи потребовалась колоссальная мобилизация финансовых, человеческих и организационных ресурсов. На стройплощадке единовременно трудились до 650 человек, работы шли фактически круглосуточно. Как результат - конгрессно-выставочный центр сдан в срок. Искренне надеюсь, что участникам и гостям Салона будет в нем комфортно", - подчеркнула Ксения Шойгу.

О подлодке

Подлодка К-3 "Ленинский комсомол" вошла в состав Военно-морского флота СССР в 1959 году с базированием в Северодвинске и прослужила до 1988 года, совершив за 29 лет пять боевых походов. Находясь в море в общей сложности более 14 тыс. ходовых часов, она в совокупности прошла почти 130 тыс. миль. В 1991 году К-3 была официально выведена из состава ВМФ. В качестве корабля-музея К-З станет центральным экспонатом строящегося в Кронштадте Музея военно-морской славы в составе культурного кластера "Остров фортов".

О салоне

МВМС-2023 проходит в Кронштадте с 21 по 25 июня. Организатором мероприятия выступает Министерство промышленности и торговли России. Впервые площадкой проведения стал Музей военно-морской славы и Конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Экспозиция предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей собрала более 250 ведущих российских и иностранных участников. ТАСС является стратегическим медиапартнером салона.