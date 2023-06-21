Более 110 музыкальных инструментов российских оркестров передали новым регионам

Акцию запустило Министерство культуры Российской Федерации для развития музыкальной сферы новых регионов

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова запустила акцию "Новое звучание" по передаче музыкальных инструментов, костюмов и оборудования от федеральных оркестров в новые регионы России. Старт проекта, в рамках которого было передано 117 музыкальных инструментов учреждениям культуры Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей, состоялся в среду в Концертном зале им. П. И. Чайковского в Москве, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня нашим коллегам из новых регионов будет передано 117 музыкальных инструментов, 200 костюмов, более 50 комплектов оборудования на общую сумму более 20 млн рублей", - сказала журналистам Любимова, отметив что в акции принимают участие 26 филармоний и оркестров. "У нас 12 федеральных и 14 региональных филармоний и масса коллективов самого разного уровня: от самых маленьких до самых крупных и прославленных", - отметила министр.

На церемонии также присутствовали народный артист СССР, альтист и дирижер Юрий Башмет, народный артист РФ, саксофонист Игорь Бутман и другие.

Бутман в беседе с корреспондентом ТАСС назвал старт акции замечательным событием. "Это очень важно. Все закончится, должна звучать музыка, должно быть искусство. Искусство дает нам надежду на хорошую, счастливую жизнь. Для музыканта очень важны инструменты", - сказал собеседник агентства. Башмет отметил особенность проекта. "Конечно, можно было бы закупить фабричные инструменты, но оркестр не будет так хорошо звучать, - сказал ТАСС альтист. - Мы передаем мастеровые инструменты. Оркестр "Новая Россия" передает хорошую скрипку. Сама акция может показаться политической, на самом деле она человеческая".

Директор Национального филармонического оркестра России (НФОР) Георгий Агеев обратил внимание на то, что должны передаваться инструменты, находящиеся "только в идеальном состоянии, чтобы на них можно было играть прямо в этот день". "Особенной гордостью для нас (НФОР - прим. ТАСС) является то, что мы передаем золотую флейту, - сказал он. - Мы передаем не то, что нам не нужно, а очень достойные, в хорошем состоянии, дорогостоящие инструменты".

Акция запущена Министерством культуры Российской Федерации для развития сферы музыкальной культуры новых регионов. Проект инициирован федеральными филармониями и оркестрами, к которым активно присоединились региональные учреждения культуры.