В Пулковской обсерватории назвали лауреатов Премии братьев Стругацких в области фантастики

В номинации "Художественная проза" премию посмертно присудили Алану Кубатиеву за сборник "Только там, где движутся светила..."

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Новые лауреаты Международной премии Аркадия и Бориса Стругацких в области литературной фантастики названы в среду на 25-й церемонии вручения престижной профессиональной награды. Торжество прошло в Пулковской обсерватории, с которой была связана профессиональная деятельность Бориса Стругацкого.

"За время своего существования Международная премия Аркадия и Бориса Стругацких стала самой престижной премией в области фантастической литературы в России. Другой такой международной, русскоязычной премии больше нет ни в одной стране. Это одно из наших главных достижений, и мы не зря работали эти годы", - сказал на церемонии директор Фонда Братьев Стругацких, председатель оргкомитета "АБС-премии", писатель Сергей Арно. Он напомнил, что премия существует для того, чтобы отмечать лучшие произведения уже известных писателей и открывать новые имена. На этот раз победителями стали признанные мастера.

В номинации "Художественная проза" премия присуждена Алану Кубатиеву (посмертно) за сборник "Только там, где движутся светила...", вышедший в издательстве "Петербургское Востоковедение".

Во второй номинации - "Критика и публицистика" лауреатом стал Антон Первушин за эссе "Лик эпохи в одном лице. Александр Казанцев: путь советского фантаста".

Литературная награда была учреждена 21 июня 1998 года как Общенациональная литературная премия имени братьев Стругацких. Причудливым символом премии стала придуманная братьями семигранная гайка, которая не может быть ни продуктом природы, ни плодом технологического прогресса.