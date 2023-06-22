Оркестр Чайковского и баянистка из КНР сыграли "Рябину кудрявую" у Великой Китайской стены

Помимо У Цюн, в концерте принял участие еще один артист из Китая, гонконгский тенор Уоррен Мок

ПЕКИН, 22 июня. /ТАСС/. Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского в четверг исполнил у Великой Китайской стены вместе с баянисткой из КНР У Цюн композицию "Ой, рябина кудрявая". Оркестр под руководством дирижера Владимира Федосеева впервые выступил с концертом на сцене у Бадалина в окрестностях Пекина.

"Для меня большая честь сегодня участвовать в таком мероприятии, - сказала У Цюн в беседе с корреспондентом ТАСС. - Я впервые имею возможность сотрудничать с известным симфоническим оркестром имени Чайковского и господином Федосеевым, дирижером масштаба национального достояния".

По ее словам, выступление на фоне Великой Китайской стены отражает "красивое переплетение культур двух стран".

У Цюн сказала, что у нее всегда были глубокие чувства к России. "Когда я приехала в эту страну, я поняла, почему в России родилось так много великих деятелей искусства", - сказала китайская артистка.

"Ой, рябина кудрявая" написана советским композитором, автором многих песен, баянистом Евгением Родыгином в 1953 году.

У Цюн - солистка Китайского ансамбля восточной песни и танца. Баянистка неоднократно выступала на крупных международных мероприятиях, в частности на саммите БРИКС в 2017 году и форуме "Один пояс - один путь" в 2019 году. Она часто появляется на телевидении КНР, в том числе на китайских новогодних гала-концертах - самых крупных по аудитории программах в стране.

Концерт на Бадалине

Музыкальную программу у Великой Китайской стены открыли "Половецкие пляски" из оперы "Князь Игорь" Александра Бородина. После этого заслуженная артистка РФ, оперная певица Альбина Шагимуратова исполнила каватину Людмилы из оперы "Руслан и Людмила" Михаила Глинки и "Соловья" Александра Алябьева.

Помимо У Цюн, в концерте принял участие еще один артист из Китая, гонконгский тенор Уоррен Мок. Он спел китайскую песню "Великая стена никогда не падет" и неаполитанскую O sole mio. Вместе с Шагимуратовой они исполнили "Застольную песню" из оперы "Травиата" Джузеппе Верди. Во время исполнения песни российско-китайский дуэт вальсировал.

Кроме того, 21-летний пианист Иван Бессонов сыграл 4-ю часть концерта для фортепиано с оркестром "Желтая река" Инь Чэнцзуна. В завершение музыкальной программы прозвучали 3-я часть Первого концерта для фортепиано с оркестром и торжественная увертюра "1812 год" Чайковского.

Несмотря на почти 40-градусную жару, концерт под открытым небом посетили около 900 человек.

Выступление Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского у Великой Китайской стены состоялось спустя три недели после концерта Симфонического оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева.