23 июня, 14:02

Надежда Бабкина планирует посетить Херсонскую и Запорожскую области

Народная артистка России уточнила, что предполагаемые сроки поездки еще неизвестны

КРАСНОДАР, 23 июня. /ТАСС/. Народная артистка России Надежда Бабкина вместе с ансамблем "Русская песня" планирует посетить Херсонскую и Запорожскую области. Об этом она сообщила журналистам в пятницу в ходе пресс-конференции в Краснодаре.

"Как только сигнал появится, мы обязательно поедем, <...> коллективом полным, у нас это стоит в планах", - сказала она, отвечая на вопрос журналистов о планах посетить Херсонскую и Запорожскую области. Бабкина уточнила, что предполагаемые сроки поездки еще неизвестны.

Также она отметила, что творческая составляющая мирной жизни возрождается в новых регионах России. "Коллективы сейчас зарождаются, собираются. С народом надо работать, общаться, выходить к ним", - добавила артистка.

Бабкина провела в пятницу пресс-конференцию в Краснодаре в преддверии старта в регионе Всероссийского фестиваля-марафона "Песни России". 

Теги:
РоссияБабкина, Надежда Георгиевна
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация