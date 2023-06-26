26 июня, 16:14

Концерты Басты в Хабаровске и Иркутске перенесли

Новые даты сообщают позднее

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Концерты музыканта Василия Вакуленко, известного под псевдонимом Баста, в Хабаровске (29 июня) и Иркутске (27 июня) не отменены, их перенесли из-за событий, произошедших в РФ 23 и 24 июня. Об этом ТАСС сообщила PR-менеджер артиста Наталья Мостакова.

"Концерты не отменены, они перенесены", - сказала собеседница агентства. Отвечая на вопрос о причине их переноса, Мостакова пояснила, что такое решение было принято "в связи с теми событиями, которые случились в пятницу и в субботу (23 и 24 июня - прим. ТАСС)". Перенесен на другую дату и концерт в Красноярске, не состоявшийся 25 июня.

"Новые даты концертов мы сообщим в ближайшее время", - заключила она. 

Теги:
РоссияИркутская областьХабаровский край
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