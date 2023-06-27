В Петербурге открылся ДеммениФест в честь 125-летия мастера

Евгений Деммени был первым профессиональным режиссером, сумевшим поставить на основу искусство театра кукол

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Фестиваль кукол ДеммениФест открылся в Театре марионеток имени Евгения Деммени в честь 125-летия со дня рождения режиссера, актера, педагога, теоретика и историка этого вида искусства (1898-1969). Артисты труппы дали во вторник представление "Посвящение Мастеру", выведя на сцену кукол из концертных номеров Евгения Сергеевича.

"Человек огромной культуры, широкой эрудиции во всех видах и жанрах искусства, Евгений Деммени свои знания, свою любовь к искусству стремился передать начинающим актерам, режиссерам, художникам. Он внес большой вклад в создание новых театральных коллективов в разных городах страны", - рассказали в пресс-службе театра.

Там напомнили, что еще в 1927 году при театре открылись первые курсы по подготовке профессиональных режиссеров, артистов, художников для театра кукол.

Как итог этой работы были открыты театры в Нижнем Новгороде, Свердловске, Харькове, Одессе, Нежине, Пскове и других городах. Именно поэтому организаторы ДеммениФеста решили пригласить на праздник коллег из разных регионов.

На афише фестиваля - спектакли "Гоголь. Триптих" театра кукол из Екатеринбурга, "Иван-Царевич и Серый волк" из Нижнего Новгорода, "Вечера на хуторе близ Диканьки" из Пскова. Приглашен на праздник со спектаклем "Кукла. Блокадная история" театр из Иваново, где труппа Деммени работала в годы Великой Отечественной войны. Завершится фестиваль 30 июня показом спектакля "Гулливер в стране лилипутов" в постановке Евгения Деммени 1936 года.

Заслуженный артист РСФСР Евгений Деммени был первым профессиональным режиссером-кукольником, сумевшим поставить на профессиональную основу искусство театра кукол. Он первым в Европе в 1928 году снял игровой кукольный фильм "Макс и Мориц", а в 1939-м создал первый спектакль в куклах на телевидении "Школяр в раю". Поставленный Деммени спектакль-памфлет "Юный Фриц" по пьесе Самуила Маршака в годы войны более 600 раз был показан артистами на фронтах. Об этом и о многом другом рассказывает выставка "Петрушки и марионетки Евгения Деммени", открывшаяся в фойе театра. А в гостиных Дома актера развернута выставка "Эпоха Деммени. Продолжение".