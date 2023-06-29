Встречи с артистами и блогерами, сотни активностей, технологии и искусство — рассказываем, что кроме музыки будет на VK Fest в Петербурге

Подружиться с нейросетью и увидеть рыцарский турнир: чем заняться на VK Fest в Петербурге

1 и 2 июля, в выходные, масштабный опен-эйр пройдет в своем родном городе на Неве. В Парке 300-летия Санкт-Петербурга гостей ждут выступления популярных исполнителей и звезд альтернативной сцены, а также интерактив от блогеров: юмористические шоу, автограф-сессии, паблик-токи и розыгрыши подарков. С лекциями на любой вкус выступят спикеры "Знание.Лекторий"; узнать и попробовать новое предлагают и на других площадках, таких как "Технологии", "Видеоигры", "Семья", "Драйв", "Творчество", "Развлечения", "Спорт", "Косплей".

Чтобы программа и актуальная информация о фестивале всегда были под рукой, можно скачать приложение VK Fest. В нем также есть раздел с квестами — для тех, кто хочет получить в подарок мерч.

Какие блогеры выступят на фестивале

В зоне блогеров на VK Fest в Петербурге выступят Валя Карнавал, Юля Гаврилина, Алексей Столяров, Настя Рыжик, Chanderland, Kristi Krime, Аня Ищук, Соня Sleepy, Герман Глас, Фрося, Егорик, Даник, Супер Стас и другие.

Помимо выступлений и автограф-сессий будет много активностей. Например, блогеры будут получать оценки за ответы на вопросы школьной программы и выполнять необычные задания. Зрители узнают их секреты в играх "Я никогда не" и "Напиток правды", а также вместе со звездами будут соревноваться за гигантский кубок. Также гостей ждут розыгрыши подарков и призы за участие в конкурсах.

В первый день фестиваля на блогерской сцене выступит Milana Star, порадует свежими синглами и Роман Каграманов. Также вместе с другими хедлайнерами выступит команда The Hype House Rus. Во второй день VK Fest Милана Хаметова споет для гостей и ответит на их вопросы. Вместе с блогером Yan Dilan можно будет поучаствовать в интерактивных играх и спеть гимн фестиваля.

Какие знаменитости выступят в лектории

"Знание.Лекторий" соберет экспертов и знаменитостей из разных сфер. Так, в субботу заслуженный артист России Борис Смолкин (известный в том числе по роли дворецкого Константина в сериале "Моя прекрасная няня") расскажет о своем актерском пути, а встречу с ним будет модерировать директор и художественный руководитель театра "Приют комедианта" Виктор Минков. Главный редактор журнала "Правила жизни" Сергей Минаев и редакция телеграм-канала "Антиглянец" обсудят новые медиа. Блогер Максим Snailkick Киселев вместе с президентом Федерации компьютерного спорта России Дмитрием Смитом поучаствуют в дискуссии на тему "Gaming: легенды и бизнес". Комик и резидент шоу Stand Up Иван Абрамов расскажет о стендапе как о новом русском рок-н-ролле. Также состоятся выступления генерального директора Российского общества "Знание" Максима Древаля и народного артиста России Дмитрия Харатьяна.

В воскресенье о новых трендах в ресторанном бизнесе расскажут ресторатор Антон Пинский и сооснователь ресторанов Dreamteam & CEO Алексей Буров, модерировать встречу будет продюсер ресторанной премии Where to Eat Ирина Тиусонина. Красоту обсудят историк моды Анатоль Вовк и бьюти-блогер Оля RedAutumn. Артем Мороз, аудиовизуальный художник и автор инсталляций "Друзья Петербурга", поговорит с Евгением Вяхиревым, ведущим программы "Утро. Самое лучшее" на НТВ, про жизнь, любовь и их отражение в цифровом искусстве.

Также участниками лектория в воскресенье станут полузащитник ФК "Зенит" Андрей Мостовой и спортивный комментатор Денис Казанский. Завершится работа площадки встречей с Евгением Чебатковым и Расулом Чабдаровым — они познакомят зрителей со стендап-проектом "История на ночь: мемы русского интернета".

Зона "Технологии" для любителей науки и IT

В этой локации гостей фестиваля ждут робототехнические активности от компании Robowizard, тренажеры по управлению дронами и симулятор полетов от СПб ГУАП. А еще площадка Just AI с разговорным искусственным интеллектом: чат-ботами и голосовыми роботами. Будут представлены и настоящие роботы — например, по территории фестиваля будет ходить "Робопес".

Компания Gerwin AI устроит выставку современного нейроискусства. Лаборатория Neiry удивит разработками на основе искусственного интеллекта: можно протестировать шлем, который улавливает импульсы и выявляет предрасположенность к профессиям, и поучаствовать в гонках с помощью силы мысли. Еще гостей будут ждать два электрокара Tesla, внутри автомобилей установят игры с джойстиками, а к концу дня машины "станцуют".

Зона "Видеоигры" для геймеров

Гостей ждут турниры по видеоиграм от Eudokia Games и CyberComp, еще можно будет поиграть в VR-шлемах на площадке "Варпоинт" и попробовать свои силы в ретроиграх от компьютерного клуба "Кот".

На площадке Skillbox состоятся геймерские турниры с призами, а на стенде IGM & Cooler Master пройдут соревнования по скоростной сборке и разборке ПК и серия чемпионатов по играм Mortal Kombat, Quake 3, "Шрек-2". Клуб 1shot организует турнир по CS:GO, а VK Play представит зону стрима, стилизованную под 60-е годы, где все желающие смогут пройти игру Atomic Heart в режиме "Хардкор".

Зона "Семья" для детей

Для юных гостей VK Fest подготовил насыщенную программу. На площадке СТС Kids можно попрыгать на батуте в виде Кота Кубокота и выиграть подарки в автомате-хваталке. "Волшебный мир" устроит детские мастер-классы по лепке и созданию украшений, а специалисты Библиотек Московского района вместе с детьми напишут книгу с помощью нейросети.

Развлечения организует и киностудия "Союзмультфильм" — на ее площадке вместе с героями "Простоквашино" маленькие гости смогут пораскрашивать, смастерить поделки, сделать мульт-зарядку и временные тату, пройти полосу препятствий и написать себе письмо в будущее.

Еще будет робофутбол от "Точки сборки" и футбол с Дружком Барбоскиным. Потренировать не только ноги, но и голову помогут гигантская головоломка, дженга и настольные игры от системы кружков "Фрактал". Кроме этого, детей ждут мастер-класс по шахматам от "Учи.ру", игра в квиддич от "Магического экспресса", сюжетные игры от "Хаглара". Также на локации установят огромный батут от "Мельницы" с популярными персонажами студии: Лунтиком, Барбоскиными, тремя богатырями. Праздничное настроение усилят шоу мыльных пузырей и встреча с ростовыми куклами. На выступления и автограф-сессии будут ждать блогеры Настя Кош, Alenka Star Be, Маша LIL_P, Марьяна Локель, Бэтси и другие.

Зона "Драйв" для поклонников автомобилей и скорости

В этой зоне команда BassMile устроит выставку машин, оснащенных мощным звуковым оборудованием. Roshe Racing покажет двигатель внутреннего сгорания, а "Ралли Клуб" — спортивные авто: каждый сможет почувствовать себя в роли гонщика в симуляторе. Постоянно будет работать выставка автомобилей Ford от "Форд Маркет" и Subaru от Subaru Club. Кроме того, FZM устроит показательные заезды на мотоциклах, а профессиональная спортивная команда "На Угле" разыграет призы.

Зона "Творчество" для желающих научиться новому

Эрмитаж устроит на VK Fest реконструкцию рыцарских турниров в костюмах, ярмарку, а еще представит тактильную модель одного из своих экспонатов. Русский музей проведет паблик-токи, а также предложит поучаствовать в создании коллажа. Театр "Цехъ" научит гостей делать куклы и покажет спектакли.

Мини-лекции, интерактивы и квесты представят Литературный музей "ХХ век", "Лермонтовка", Digital Opera Saint-Petersburg. Показать свои таланты можно будет в литературном караоке, а блеснуть интеллектом — на квизе с загадками от нейросети, подготовленными Библиотекой Маяковского. Также гостей этой локации будут ждать тематические аттракционы от Киностудии имени М. Горького, зона книгообмена от Библиотеки Гоголя и не только.

Зона "Развлечения" для любителей повеселиться

Здесь гости VK Fest смогут поучаствовать и в спокойных интерактивах, и в соревнованиях. Почувствовать себя детективами можно будет вместе с Alibi, поиграть в "настолки" — с GAGA. "Вудпарк" устроит зону деревянных игр, а "Мозгобойня" — квиз-сессию с караоке. Канал "Кинеко" устроит азиатскую развлекательную площадку и фотозону, а Санкт-Петербургский планетарий развернет мобильный пункт, лабораторию опытов и предоставит телескопы. Цирк на Фонтанке удивит выступлением иллюзиониста.

Участников фестиваля ждут битвы на мягком оружии и с водяными пистолетам от Just Play, веревочный парк и скалодром от центра "Энергия высоты". Можно будет пострелять из безопасного лука от URBAN, поучаствовать в мини-играх по лазертагу от "Клуба 545" и пройти квест от RazoomGames.

Зона "Спорт" для самых активных

В этой локации можно научиться новым упражнениям и попробовать себя в хоккее, боксе, регби, пляжном волейболе и футболе. Будет и экстрим-зона — в ней устроят соревнования по BMX, скейтборду, роликам и самокатам, а вот на площадке "Движение Battle" пройдут танцевальные баттлы. Если хотите освоить азы серфинга и научиться обращаться с кайтом, ищите клуб "Попутный ветер".

Зона "Косплей" для фанатов современной культуры

В этой зоне гости фестиваля смогут погрузиться во вселенные любимых комиксов, кино, сериалов, видеоигр и аниме. Например, можно окунуться в мир "Властелина колец", "Алисы в Стране чудес", Warhammer, Mad Max, "Атаки титанов".

В 2023 году VK Fest будет длиться целый месяц и пройдет в пяти городах страны. Во Владивостоке и Новосибирске фестиваль уже собрал десятки тысяч зрителей, после Санкт-Петербурга он пройдет 8 июля в "Сириусе" (Сочи), а затем 15 и 16 июля в Москве. Билеты в ограниченном количестве доступны на vkfest.ru.