В Петербурге пройдет фестиваль "Рахманинов и опера в Эрмитажном театре"

Мероприятие завершится 3 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Фестиваль "Рахманинов и опера в Эрмитажном театре" откроется в четверг в Петербурге в честь 150-летия со дня рождения русского композитора, пианиста и дирижера. Цикл из четырех вечеров подготовили "Петербург-концерт" и Симфонический оркестр Санкт-Петербурга под руководством народного артиста России Сергея Стадлера.

"Программы фестиваля объединяют оперные и симфонические творения Сергея Рахманинова, а также знаковые и редкие партитуры других русских композиторов. Четыре контрастных и насыщенных музыкальных вечера познакомят слушателей с отечественной академической музыкой XIX - начала XX века", - рассказали в пресс-службе "Петербург-концерта".

На концерте-открытии прозвучат симфоническая поэма "Князь Ростислав", вторая часть из поэмы "Колокола", "Ночь на Лысой горе" Модеста Мусоргского, фрагменты из "Русалки" Александра Даргомыжского и симфоническая сюита "Ночь на горе Триглав" из оперы-балета "Млада" Николая Римского-Корсакова.

Во втором музыкальном вечере фестиваля прозвучат опера Рахманинова "Франческа да Римини" и одноименная симфоническая фантазия Петра Чайковского: обоих композиторов вдохновил один первоисточник - "Божественная комедия" Данте Алигьери. Следующая программа - "Рыцарская опера" соединит на одном вечере "Скупого рыцаря" Рахманинова и "Иоланту" Чайковского.

Фестиваль завершится 3 июля "цыганским вечером" из музыки, навеянной пушкинскими произведениями. Будут исполнены симфоническая поэма "Каприччио на цыганские темы" и опера "Алеко" Сергея Рахманинова, романс "Песнь Земфиры" Петра Чайковского на стихи из поэмы "Цыганы", сцена и ария Заремы из музыки Антона Аренского к поэме "Бахчисарайский фонтан".