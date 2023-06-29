Организаторы театрального фестиваля "Толстой" объявили о сбое в продаже билетов

Готовится второй транш продаж, они начнутся после устранения проблем с билетной системой

ТУЛА, 29 июня. /ТАСС/. Сбой продажи билетов на международный театральный фестиваль "Толстой", который состоится в музее-усадьбе "Ясная Поляна" с 7 по 9 июля, зафиксировали на сайте мероприятия, сообщили в четверг организаторы фестиваля.

"У нас возникли технические проблемы с билетной системой. Билеты автоматически появились в продаже на сайте платформы Timepad, но перестали отображаться на сайте фестиваля из-за сбоя в работе платформы. Сейчас мы устраняем неполадки и готовим к запуску второй транш продаж на сайте фестиваля. Как только все будет готово к старту, мы сообщим об этом в соцсетях", - говорится в сообщении.

Тема фестиваля - "Анна Каренина", поскольку в 2023 году исполнилось 150 лет начала работы Льва Толстого над созданием этого романа. Программа включает работы разных форматов, это спектакли-променады, кинопоказы, детские и образовательные мероприятия. Впервые участие примет Большой театр России, который представит балет Джона Ноймайера "Анна Каренина".

"Толстой" - международный театральный фестиваль под открытым небом, который проводится на территории музея-усадьбы "Ясная Поляна" с 2016 года, он представляет публике спектакли традиционных и экспериментальных форм, основанные на текстах и фактах из жизни Толстого. Фестиваль организовали по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина, он пройдет при поддержке Министерства культуры России в рамках национального проекта "Культура". В 2021 году фестиваль впервые проходил под эгидой Комиссии России по делам ЮНЕСКО.