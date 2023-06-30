Форум регионального кино в Калининграде отметил важность социальной функции кинематографа

Участники, в частности, решили инициировать создание системы обучения модераторов муниципальных и сельских кинозалов

КАЛИНИНГРАД, 30 июня. /ТАСС/. Первый форум, посвященный проблемам регионального кино, "Новый вектор", завершающийся в Калининграде и Светлогорске, отметил важность расширения сферы кинообразования и развития социальной функции кинематографа. Эти положения отражены в резолюции, принятой в пятницу участниками мероприятия на итоговой сессии.

"Поддержать предложения профессионального сообщества, связанные с расширением сферы кинообразования, развитием социальной функции кинематографа и его роли в медиаподдержке важнейших государственных проектов", - говорится в документе.

Участники форума также поддержали предложения комиссии Госсовета по культуре, связанные с инициативами Гильдии кинодраматургов Союза кинематографистов России в части целевого профессионального кинообразования, развития программы сценарных лабораторий как основы для развития проектов регионального кинематографа, и сетевого контент-проекта "В шесть часов вечера после войны", предоставляющего возможность актуализации темы специальной военной операции и социальной адаптации ее участников в культурном пространстве.

Во время дискуссий на форуме обсуждали проблемы и перспективы развития регионального кинематографа. Участники решили инициировать создание системы обучения модераторов муниципальных и сельских кинозалов на базе опыта Пермской синематеки. Фонду поддержки регионального кинематограф и Ассоциации продюсеров кино и телевидения рекомендовано синхронизировать работу по развитию кинокомиссий и расширению системы рибейтов в регионах, разработке индустриального стандарта программ развития регионального кинематографа, созданию условий для развития технологических решений в области кинопроизводства. Также принято решение инициировать разработку и принятие государственного документа стратегического планирования в области кинематографии с рекомендацией регионам принять аналогичные меры.

Приняли еще несколько решений, направленных на поддержку и развитие кинематографа в регионах, в том числе выработку единых подходов к организации регионального кинопроката. Все предложения кинофорума представят в комиссию Госсовета по культуре для формирования повестки очередного заседания Комиссии по проблемам кинематографа, сообщили организаторы.

О форуме

Форум регионального кино "Новый вектор" собрал более 200 представителей 40 регионов России и зарубежных стран. С 28 июня по 1 июля в Калининграде и Светлогорске его участники обсуждают пути развития кино в регионах. Мероприятие проводится при поддержке Минкультуры России, правительства Калининградской области и Президентского фонда культурных инициатив. Организаторами выступили Фонд поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России, правительство Калининградской области, кинокомиссия Калининградской области, АНО "Фестивальная дирекция" региона.