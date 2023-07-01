В Ростове-на-Дону пройдет первый международный кинофестиваль "Линия фронта"

Он пройдет с 28 ноября по 1 декабря

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июля. /ТАСС/. Первый международный кинофестиваль "Линия фронта" пройдет в Ростове-на-Дону с 28 ноября по 1 декабря с участием кинодокументалистов и военкоров из Белоруссии, Сербии и Черногории, побывавших в зоне специальной военной операции. Об этом ТАСС в субботу сообщил руководитель поискового объединения "Миус-фронт" Андрей Кудряков.

"В ноябре мы проведем в Ростове-на-Дону первый международный кинофестиваль "Линия фронта". Идея родилась в Донбассе, где работают кинодокументалисты из Белоруссии, Сербии, Черногории, они представят свои работы. К военно-историческому документальному кино проявляют большой интерес также в Китае и Южной Корее. Возможно, мы откроем для себя новые имена. Сейчас начинается конкурсный отбор", - сказал Кудряков.

По его словам, после оценки жюри на фестивале будут представлены лучшие работы кинодокументалистов и видеопроекты, созданные военкорами и специалистами, которые занимаются военным репортажем. Также в рамках фестиваля состоятся мастер-классы известных кинодокументалистов и военных корреспондентов.

Фестиваль документального кино планируется провести с 28 ноября по 1 декабря. Даты выбраны неслучайно, отметил Кудряков. "Ростов-на-Дону - город ратной славы России, здесь и истоки донского казачества, и город, где решалась судьба Великой Отечественной войны. <…> В эти дни в 1941 году была первая победа Красной армии <...>", - сказал он.

Фестиваль состоится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Российского военно-исторического общества, Союза журналистов России и телекомпаний. Организаторы надеются, что фестиваль будет проводиться регулярно.