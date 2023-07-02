В Москве художники из 15 стран примут участие в фестивале Artlife Fest

Он пройдет с 11 по 17 ноября

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Международный фестиваль Artlife Fest пройдет в Манеже с 11 по 17 ноября. Участие в мероприятии уже подтвердили около 40 художников из 15 стран. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы в воскресенье.

Ежегодно организатором мероприятия выступает международная онлайн-академия живописи Artlife Academy.

"На данный момент уже подтверждено участие около 40 художников из 15 стран мира, и отбор все еще продолжается. В том числе до 1 августа проходит конкурс среди молодых художников и студентов академии Artlife. Концепция фестиваля этого года - "Касание души", и все работы, которые будут представлены в Манеже, созданы и подобраны таким образом, чтобы каждый смог встретиться с эмоциями мастеров и узнать в них свои чувства", - сказала основатель и куратор фестиваля Анастасия Андреева.

Отмечается, что помимо экспозиции для посетителей будет работать лекторий и творческая зона, где можно порисовать вместе с художниками. Некоторые картины дополнят AR-эффекты. Фестиваль уделяет внимание безбарьерной среде: для глухих, слабослышащих, незрячих и слабовидящих посетителей часть выставки оснастят рельефными макетами и тактильными станциями. Бесплатные экскурсии и лекции проведут в сопровождении тифлокомментаторов и переводчиков РЖЯ (русского жестового языка).

Artlife Fest - одно из самых посещаемых арт-событий России в области современного искусства. В сентябре 2022 года за шесть дней работы его гостями стали 50 тыс. человек, а в экспозиции представили работы 49 авторов из 17 стран мира (Армения, Греция, Индия, Иран, Испания, Италия, Казахстан, Китай, Мексика, Россия, Словакия, США, Таджикистан, Таиланд, Тайвань, Узбекистан и Франция).