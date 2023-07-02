Грушинский фестиваль собрал 56 тыс. участников

Гости приехали из более 62 регионов РФ, в том числе из Донецка и Луганска, а также из Казахстана и Белоруссии

САМАРА, 2 июля. /ТАСС/. Юбилейный 50-й Грушинский фестиваль, который стартовал 29 июня на поляне на Мастрюковских озерах в Самарской области, собрал 56 тыс. участников, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального правительства.

"В этом году на фестиваль приехали 56 тыс. человек из более 62 регионов РФ, в том числе из Донецка и Луганска, а также из Казахстана, Белоруссии. Палаточный городок насчитывал почти 12,5 тыс. палаток", - говорится в сообщении.

На фестивале работали 17 площадок, среди которых "Многоголосье", "У Грушинского костра", "Победа", главная сцена, спортивная площадка и другие. В том числе в этом году открыли Аллею фестивалей, где гости могли узнать о развитии движения авторской песни в стране, познакомиться с представителями клубов и фестивалей. "Я очень рад, что юбилейный фестиваль проходит при таком количестве людей. Здесь по-настоящему дружеская праздничная атмосфера. Собственно, это традиционно так. Этот фестиваль объединяет людей из разных регионов, из разных городов, из разных стран. Уверен, так будет и дальше", - сказал губернатор Дмитрий Азаров во время посещения площадки мероприятия.

На юбилейном фестивале заложили капсулу времени для будущих участников, которую откроют через 10 лет. Для этого на поляну доставили камень с места проведения первого фестиваля - из урочища Каменная Чаша в Жигулях. Текст обращения будущим поколениям писали с участием почетных гостей, авторов-исполнителей, организаторов фестиваля. Гости фестиваля также внесли свой вклад. Для них был организован опрос на тему: "Чем для вас является Грушинский фестиваль", также они могли высказать свои пожелания для будущих участников.

Азаров выразил надежду, что и через 10 лет традиции фестиваля будут продолжены. "Надеюсь, что через 10 лет мы встретимся в том же составе и, конечно, продолжим традиции нашего фестиваля. Мы бережно сохраняем их. И я рад, что появляются новые - как сегодняшняя. Мы предпринимаем дополнительные усилия, чтобы поляна стала более комфортной. Движется время, и есть запрос на повышение уровня комфорта и гостеприимства", - отметил он.

В этом году по поручению губернатора территория поляны обновилась по концепции развития природного парка "Мастрюки". Она рассчитана на несколько этапов и подразумевает не только создание комфортных условий для посетителей во время проведения различных мероприятий, но и возможность для круглогодичного отдыха и сохранение уникального природного ландшафта. В этом году обновили лестницу от платформы до поляны, сделали различные площадки для отдыха и понтонный мост.