3 июля, 08:06

Умер продюсер фильмов "Нечто" и "Выпускник" Лоуренс Турман

Michael Buckner/ Getty Images
Лоуренс Турман
© Michael Buckner/ Getty Images

Ему было 96 лет

НЬЮ-ЙОРК, 3 июля. /ТАСС/. Американский продюсер Лоуренс Турман, работавший над фильмами "Нечто" (1982) и "Американская история Х" (1998), умер в возрасте 96 лет. Об этом в воскресенье сообщил сын Турмана.

"Наш отец Лоуренс Турман скончался вчера поздно вечером. Это грустно, но у него была длинная и насыщенная жизнь, это уходящая эпоха", - рассказал сын продюсера порталу Deadline.

Как отмечает портал, один из фильмов Турмана "Выпускник" (1967) был номинирован в 1968 году на премию "Оскар". Среди других картин продюсера "Большая белая надежда" (1960), "Короткое замыкание" (1986), "Дикая река" (1994), за свою жизнь он создал более 40 фильмов. 

Теги:
США
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация