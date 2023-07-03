Умер продюсер фильмов "Нечто" и "Выпускник" Лоуренс Турман

Ему было 96 лет

НЬЮ-ЙОРК, 3 июля. /ТАСС/. Американский продюсер Лоуренс Турман, работавший над фильмами "Нечто" (1982) и "Американская история Х" (1998), умер в возрасте 96 лет. Об этом в воскресенье сообщил сын Турмана.

"Наш отец Лоуренс Турман скончался вчера поздно вечером. Это грустно, но у него была длинная и насыщенная жизнь, это уходящая эпоха", - рассказал сын продюсера порталу Deadline.

Как отмечает портал, один из фильмов Турмана "Выпускник" (1967) был номинирован в 1968 году на премию "Оскар". Среди других картин продюсера "Большая белая надежда" (1960), "Короткое замыкание" (1986), "Дикая река" (1994), за свою жизнь он создал более 40 фильмов.