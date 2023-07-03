СМИ: стартовые сборы фильма "Индиана Джонс и колесо судьбы" оказались неожиданно низкими

По данным портала Deadline, в международном прокате фильм заработал за первые выходные $130 млн, что оказалось "на $10 млн ниже прогноза"

НЬЮ-ЙОРК, 3 июля. /ТАСС/. Новый фильм о приключениях Индианы Джонса, вышедший в прокат 30 июня в США, показал неожиданно низкие по сравнению с другими частями франшизы результаты кассовых сборов по итогам первых трех дней проката, собрав лишь $60 млн в американских кинотеатрах. Об этом свидетельствуют данные проката, опубликованные в понедельник американским порталом The Numbers.

Как уточняет портал Deadline, в международном прокате фильм заработал за первые выходные лишь $130 млн, что оказалось "на $10 млн ниже прогноза". Это "катастрофический результат для финала всей эпопеи", особенно с учетом того факта, что бюджет картины составил, по его данным, "более $300 млн". Примечательно и то, что даже "наименее популярный среди поклонников" фильмов об археологе эпизод "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа" оказался более успешным, собрав $271 млн за первые выходные, отмечают обозреватели портала.

Кинокритики также поясняют, что слабые результаты фильма могут быть связаны с тем, что создатели "не приложили никаких усилий, чтобы сделать его привлекательным для аудитории младше 40 лет". При этом ранее представители компании Disney, продюсировавшей картину, отмечали, что 42% потенциальной аудитории фильма - это зрители до 35 лет.

Мировая премьера кинокартины "Индиана Джонс и колесо судьбы" режиссера Джеймса Мэнголда с Харрисоном Фордом в главной роли состоялась 18 мая 2023 года на 76-м Каннском фестивале. 80-летний Форд исполнил роль Джонса в пятый раз. Как следует из трейлера, сюжет новой части киноэпопеи основан на поиске некоего артефакта, при этом Форд предстанет в роли героя как в пожилом возрасте, так и молодости.