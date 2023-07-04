Россия и Иран подпишут соглашение о кинопроизводстве

Министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала о подготовке Москвой и Тегераном нескольких проектов в сфере культуры

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Россия и Иран готовят несколько проектов в сфере культуры, в том числе будет подписано соглашение о кинопроизводстве. Об этом сообщила во вторник журналистам министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Впереди ряд важнейших для нас мероприятий. Это совместный форум "каспийской пятерки", это Дни духовной культуры России в Иране, где будут представлены и мастер-классы, и концерты, и спектакли, и выставки. Мы обсудили, конечно, и целый ряд проектов в кинематографе. Начнем с подписания совместного соглашения о кинопроизводстве", - сказала министр, отвечая на вопрос ТАСС о договоренностях в сфере культуры с Ираном.

Она добавила, что также впереди совместная работа по фестивалям и конкурсам.

В свою очередь министр культуры и исламской ориентации Исламской Республики Иран Мохаммад Мехди Эсмаили сообщил, что стороны договорились о развитии связей в сфере культуры. "Мы сегодня открыли Дни иранской культуры в Российской Федерации. Они будут несколько дней продолжаться в Москве и Санкт-Петербурге. Это будет преамбулой для нового раунда достижения договоренностей по развитию культурных связей между нашими странами", - сказал министр. Он отметил, что Россия и Иран являются стратегическими союзниками в регионе. "Развитие культурных отношений будет совершенствовать, углублять все направления, по которым сейчас идет взаимодействие между нашими странами", - сказал он.

На ВДНХ в Москве была открыта выставка, посвященная иранской культуре и искусству. Вечером музыканты Национального оркестра Ирана и Российского национального молодежного симфонического оркестра вышли на сцену Малого театра с совместной программой. 6 июля выступление состоится в Государственной академической капелле в Петербурге, сообщила Любимова ранее в Telegram-канале. По ее данным, поклонники иранского кинематографа смогут посмотреть современные драмы и анимацию из этой страны в кинотеатре "Иллюзион" с 6 по 9 июля.

Концертная программа включает иранские народные песни, инструментальные композиции, а также произведения иранских композиторов. Проект "Обменные культурные мероприятия России и Ирана" реализуется при поддержке Минкультуры РФ, Министерства культуры и исламской ориентации Исламской Республики Иран, Культурного представительства при посольстве Исламской Республики Иран, Государственного музейно-выставочного центра "Росизо". Организатором выступает Росконцерт.