В Мариинском театре во второй раз пройдет фестиваль "Брасс белых ночей"

Событие посвятят двум юбилейным датам: 95-летию со дня рождения Виталия Буяновского и 90-летию со дня рождения Виктора Сумеркина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Второй музыкальный фестиваль "Брасс белых ночей" откроется в среду в Концертном зале Мариинского театра при участии народного артиста России Валерия Гергиева. На первом плане в течение шести дней будут медные духовые инструменты, сообщили в пресс-службе театра.

"В этом году событие будет посвящено двум значимым юбилейным датам: 95-летию со дня рождения Виталия Буяновского и 90-летию со дня рождения Виктора Сумеркина - маститых музыкантов и именитых мастеров Ленинградской консерватории, воспитавших не одно поколение ярких валторнистов и тромбонистов", - рассказали в пресс-службе.

В программе примут участие ученики и ученики учеников этих мэтров, носивших звание народных артистов РСФСР.

Фестиваль откроется 5 июля концертом Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Солистами выступят тромбонист Алексей Лобиков и валторнист Александр Афанасьев. В немецкой программе прозвучат Королевские фанфары из оперы "Лоэнгрин" Рихарда Вагнера, Концертино для тромбона с оркестром Фердинанда Давида, а также симфоническая поэма "Так говорил Заратустра" и Первый концерт для валторны с оркестром Рихарда Штрауса.

Вечер 8 июля анонсирован как променад ансамблей тромбонистов и валторнистов театра. Всего в программе - четыре концерта. В заключительный фестивальный день 10 июля за дирижерский пульт встанет Кристиан Кнапп.