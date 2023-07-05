В галерее ГУМ-Red-Line откроется персональная выставка Фарида Богдалова

Посетителям представят более 40 работ художника

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Персональная выставка Фарида Богдалова "Девятый вал" откроется в галерее ГУМ-Red-Line в среду, сообщили ТАСС организаторы мероприятия. Экспозиция включает более 40 работ художника, созданных в период с 2017 по 2023 год.

"Галерея ГУМ-Red-Line представляет персональную выставку Фарида Богдалова "Девятый вал", которая покажет публике более сорока новых работ художника из разных живописных и графических серий, созданных в период с 2017 по 2023 год", - говорится в сообщении.

На выставке зрители впервые увидят новую серию "Золотая рыбка", которую художник начал создавать в 2018 году. Золотая рыбка в работах Богдалова олицетворяет удачу и исполнение желаний. Сам Богдалов описывает свои работы так: "С формальной точки зрения, мои работы чаще всего являются неразрешимыми парадоксами. Таким образом парадокс если и не выражает саму истину, то во всяком случае прозрачно намекает на ее существование и в определенном смысле указывает на истину".

Также экспозиция включает работы из цикла на тему потопа, над которой Богдалов начал работу во время пандемии Covid-19. Здесь художник совмещает русский романтизм и визуальную манеру американского поп-арта. Центральная тема цикла - ощущение надвигающейся катастрофы. Название всей выставке дала одна из работ серии о потопе: Богдалов переосмыслил известный сюжет "Девятого вала" Ивана Айвазовского и сместил акцент.

"Девятый вал" - первая персональная экспозиция художника с 2011 года. Выставка будет открыта для посещения с 5 июля по 31 августа 2023 года.

Богдалов (р. 1963) - российский художник, один из создателей московского арт-сквота "Фурманный переулок". Работы Богдалова находятся в частных коллекциях в США, Италии, Франции и Швеции.